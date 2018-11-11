Bir Kişinin Öldüğü Kaza Güvenlik Kamerasında

İZMİR'in Buca
ilçesinde yolun karşısına geçmek isterken minibüsün çarptığı Ayşe Şahinoğlu (51), hayatını kaybetti. Kaza anı, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
Kaza, Çarşamba
günü saat 06.30 sıralarında, Buca Fevzi Çakmak
Caddesi'nde meydana geldi. İşçi
olarak çalıştığı fabrikadaki işine gitmek için evden çıkan Ayşe Şahinoğlu'na, yolun karşısına geçmek isterken plakası öğrenilemeyen F.A. yönetimindeki minibüs çarptı. Yaralanan Şahinoğlu, ihbar üzerine bölgeye sevk edilen ambulansla Buca Seyfi Demirsoy Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Şahinoğlu, buradaki müdahalelere karşın kurtarılamadı. Kazanın ardından gözaltına alınan minibüs sürücüsü FA., tutuklandı.
Bu arada kaza anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, Şahinoğlu'nun çarpışmanın etkisiyle yere düştüğü ve minibüsün altında ezildiği görülüyor. - İzmir
Buca,İzmir
11 Kasım 2018 Pazar 16:12