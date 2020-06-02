Bir kişinin otomobilde ölü bulunmasına ilişkin 2 tutuklama

Konya'nın Ilgın ilçesinde bir kişinin otomobilde ölü bulunmasına ilişkin soruşturma kapsamında adliyeye sevk edilen 5 şüpheliden 2'si tutuklandı.

02.06.2020 01:15 | Son Güncelleme: 02.06.2020 01:19
Konya'nın Ilgın ilçesinde bir kişinin otomobilde ölü bulunmasına ilişkin soruşturma kapsamında adliyeye sevk edilen 5 şüpheliden 2'si tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre, otomobilde ölü bulunan Şahin Topuz'un (35) otopsi raporunda, ölümün kaza kaynaklı olmadığı belirlenince gözaltına alındıktan sonra adliyeye sevk edilen şüphelilerden Y.K. (38) ve B.K.(40) çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, diğer şüpheliler M.K. (36) A.K. (71) ile T.A. (43) adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Zanlıların, Şahin Topuz'un kayınbiraderleri dolduğu öğrenildi.
Kaza süsü vermek istemişler
Topuz'un, Yunak ilçesi Hursunlu Mahallesi'ndeki yaylada öldürüldükten sonra kaza süsü verilmek üzere, Ilgın İlçesi Çobankaya Mahallesi yakınlarında 32 AR 826 plakalı otomobille uçuruma bırakıldığı belirlendi.
Çobankaya Mahallesi yakınlarında yol kenarındaki 32 AR 826 plakalı otomobili fark eden çevredekiler, durumu jandarma ve 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirmiş, ekipler, araçta bir kişinin hareketsiz yattığını belirlemişti.
Sağlık ekiplerince yapılan incelemenin ardından yaşamını yitirdiği belirlenen kişinin Şahin Topuz olduğu tespit edilmiş, Topuz'un cesedi, otopsi için Konya Adli Tıp Kurumuna gönderilmişti.
Otopside, Topuz'un vücudundan mermi çekirdekleri çıkarılmış, jandarma 5 şüpheliyi gözaltına almıştı. Bir kişinin otomobilde ölü bulunmasına ilişkin 2 tutuklama

Kaynak: AA

Etiketler: Güncel, Haber

Manşet

Haberler

Bağımsız heyet, Floyd’un ölüm nedeninin boğulma olduğunu açıkladı Haber
Bağımsız heyet, Floyd'un ölüm nedeninin boğulma olduğunu açıkladı
Son Dakika: Siirt Pervari’de zırhlı araç uçuruma yuvarlandı: 2 askerimiz şehit oldu, 7 askerimiz de yaralandı Haber
Son Dakika: Siirt Pervari'de zırhlı araç uçuruma yuvarlandı: 2 askerimiz şehit oldu, 7 askerimiz de yaralandı
97 milyon nüfuslu Vietnam’da koronavirüste ölen yok Haber
97 milyon nüfuslu Vietnam'da koronavirüste ölen yok
Düğün yapacak çiftlere Bilim Kurulu Üyesi Özlü’den kötü haber: Eskisi gibi düğün yapma olasılığı yok Haber
Düğün yapacak çiftlere Bilim Kurulu Üyesi Özlü'den kötü haber: Eskisi gibi düğün yapma olasılığı yok
Ağaçları için sondaj vuran vatandaşın bahçesinden doğal maden suyu çıktı Haber
Ağaçları için sondaj vuran vatandaşın bahçesinden doğal maden suyu çıktı
Erzurum Havalimanı pisti bitmeyince Vali çıldırdı: Utancımdan sokağa çıkamam Haber
Erzurum Havalimanı pisti bitmeyince Vali çıldırdı: Utancımdan sokağa çıkamam
Emniyet, skandal videolar için harekete geçti! Çocuk istismarını öven YouTube kanalları kapatıldı Haber
Emniyet, skandal videolar için harekete geçti! Çocuk istismarını öven YouTube kanalları kapatıldı
Son ankette İYİ Parti sürprizi! Dört parti dışında herkes baraj altında kalıyor Haber
Son ankette İYİ Parti sürprizi! Dört parti dışında herkes baraj altında kalıyor
Haberler››Güncel››Bir kişinin otomobilde ölü bulunmasına ilişkin 2 tutuklama - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

01:16: Siirt'te 2 asker şehit 7 asker yaralı - Haber 01:09: Manisa'da evde çıkan yangın hasara neden oldu - Haber 01:04: Siirt'te operasyona giden askerleri taşıyan zırhlı araç devrildi: 2 şehit, 7 yaralı (2) - Yeniden - Haber 00:59: Trump'ın protestolara karşı "İsyan Yasası"nı kullanabileceği öne sürüldü - Haber 00:59: Konya'da bir kişinin otomobilde ölü bulunmasına ilişkin 2 tutuklama - Haber 00:33: Son Dakika: Siirt Pervari'de zırhlı araç uçuruma yuvarlandı: 2 askerimiz şehit oldu, 7 askerimiz de yaralandı - Haber 00:05: Bakan Koca'dan maskenin önemine ilişkin paylaşım: Riske karşı biraz daha sabredelim - Haber 23:27: Bağımsız heyet, Floyd'un ölüm nedeninin boğulma olduğunu açıkladı - Haberler 19:26: Son ankette İYİ Parti sürprizi! Dört parti dışında herkes baraj altında kalıyor - Haberler 13:02: Ağaçları için sondaj vuran vatandaşın bahçesinden doğal maden suyu çıktı - Haberler