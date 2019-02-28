Türkiye
Üstün Zekalı ve Dahi Çocuklar Eğitim Vakfı (TÜZDEV) Genel Başkanı Op. Dr. Kemal Tekden
, zekanın değişmediğini ifade ederek, " 'Zeka değişir, gelişir' diyenler var. Ben kesinlikle bunun böyle olmadığına inanıyorum." dedi.
TÜZDEV Bursa
Şubesinin açılışına katılan Tekden, Bursa'da bulunmaktan memnuniyet duyduğunu ifade etti.
Açılışın ardından merkez Nilüfer ilçesindeki Plaza 16'da "Yer Üstü Hazinelerimiz" başlıklı konferans veren Tekden, üstün zekalı ve dahi çocukları kazanmak istediklerini söyledi.
Tekden, Bursa'da yer altı zenginliklerin fazla olduğunu dile getirerek, "Yer altı zenginlik deyince hemen yer altı maden diye düşünebilirsiniz ama Osman Gazi
, Orhan Gazi
gibi büyüklerimiz bizim yer altı zenginliklerimizdir. Onlardan hala ilham almaya devam ediyoruz." dedi.
Tekden, bir çocuğun keşfedilmeden geliştirilemeyeceğini belirterek, konuşmasını şöyle sürdürdü:
"Sınıfa girip çocuğun gözüne bakmadan, çocukla münasebet kurmadan ders anlatan öğretmenin verebileceği hiçbir şey yoktur. Bir öğretmen çocuğun ruhuna hitap etmek zorundadır. Bir kişinin zekası asla değişmez. 'Zeka değişir, gelişir' diyenler var. Ben kesinlikle bunun böyle olmadığına inanıyorum. Çünkü aynı anneden doğmuş daha sonra ayrılmış tek yumurta ikizlerinde bile zekanın aynı olduğu tespit ediliyor."
Zekanın farklı türleri olduğunu aktaran Tekden, "Sözel, matematik, görsel, müzikal, sosyal, içsel, doğacı, kinestetik zeka olmak üzere zekanın türleri vardır. Üstün zekalıların ise erken okuma, çok kitap okuma isteği, güçlü kelime hazinesi, arkadaşları arasında liderlik, otoriteyi sorgulama gibi özellikleri vardır." diye konuştu.
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Kaynak: AA