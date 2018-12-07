Bozüyük
Belediyesi tarafından bu yıl 4'üncüsü gerçekleştirilen Uluslararası Bozüyük Metristepe Tiyatro Günleri'nde "Bir Kitap Getirene Bir Bilet" kampanyası başlatıldı.
Kampanya 6 Aralık
Perşembe sabahı verilmeye başlandı ve "Kaç Baba Kaç" adlı oyun için ücretsiz tiyatro biletini almaya gelen vatandaşlar yanlarında getirdikleri kitabı vererek biletlerini aldı. Kampanya kapsamında toplanacak kitapların ihtiyacı olan okulların kütüphanesine bağışlanacağı öğrenilirken her oyun için biletler bir gün öncesinden Metristepe Kültür Merkezi'nden veriliyor. Yetişkin oyunlarına yönelik olan bu kampanya ile birlikte çocuk oyunları için de "Bir Oyuncak Getirene Bir Bilet" kampanyası başlatılırken kampanyanın 8 ve 9 Aralık
Cumartesi ve Pazar günü sahnelenecek olan çocuk oyunları için geçerli olacağı kaydedildi. Çocuk oyunları için bilet almak isteyenler yine oyunun 2 gün öncesinden Metristepe Kültür Merkezi'nden yanlarında getirdikleri oyuncakları vererek bilet alabilecekler. Çocuklara paylaşmayı ve yardımlaşmayı öğretmek amacı ile başlatılan kampanya çerçevesinde toplanacak eski ve kullanılabilecek durumdaki oyuncaklar ihtiyaç sahibi çocuklara verilecek. Bu sabah verilmeye başlanacak "Hapşuu" ve 8 Aralık Cumartesi sabahı verilmeye başlanacak "Hayy" oyunu için geçerli olacağı kaydedildi. Ayrıca kampanyaya katılımın zorunlu olmadığı belirtildi. - BİLECİK
Aralık,Bozüyük
07 Aralık 2018 Cuma 11:08