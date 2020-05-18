Bir kooperatif binası karantina altına alındı

Uşak Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifinde çalışan bir kişide yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıkmasının ardından kooperatif binası ve diğer 3 görevli karantinaya alındı.

18.05.2020 19:09 | Son Güncelleme: 18.05.2020 19:10
Uşak Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifinde çalışan bir kişide yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıkmasının ardından kooperatif binası ve diğer 3 görevli karantinaya alındı.
Gazetecilere açıklama yapan Kooperatif Başkanı Gültekin Köse, bir çalışanın Kovid-19 testinin pozitif çıktığını, hastanede tedavi altında olduğunu ve sağlık durumunun iyiye gittiğini söyledi.
Kooperatifte çalışan diğer 3 çalışanın da evlerinde karantinaya alındığını aktaran Köse, "Tedbir amaçlı tüm çalışanlarımız ve binamız karantinada. Şu an tüm faaliyetlerimizi durdurduk. Endişe edilecek bir durum yok. Çalışanlarımızın karantina sürelerini tamamlamasının ardından tekrar üyelerimize hizmet vermeye devam edeceğiz." dedi. Bir kooperatif binası karantina altına alındı

Kaynak: AA

Etiketler: Uşak, Güncel, Haber

Manşet

Haberler

Brezilyalı TikTok fenomeni çene cerrahıyla evlendikten sonra bambaşka bir görünüme kavuştu Haber
Brezilyalı TikTok fenomeni çene cerrahıyla evlendikten sonra bambaşka bir görünüme kavuştu
Zillere basarak yaptığı yardım çağrısı karşılıksız kalan talihsiz vatandaşın cansız bedeni bulundu Haber
Zillere basarak yaptığı yardım çağrısı karşılıksız kalan talihsiz vatandaşın cansız bedeni bulundu
Alanya’da Rus turist çırılçıplak havuza girdi Haber
Alanya'da Rus turist çırılçıplak havuza girdi
Havacılık devi Emirates 30 bin kişiyi işten çıkaracak Haber
Havacılık devi Emirates 30 bin kişiyi işten çıkaracak
Kapış kapış satılan Hasanağa enginarları, üreticisine dönümünden 15 bin lira kazandırıyor Haber
Kapış kapış satılan Hasanağa enginarları, üreticisine dönümünden 15 bin lira kazandırıyor
Bölge insanının geçim kaynağı! İşte Türkiye’nin büyükbaş hayvan ihtiyacını karşılayan ilimiz Haber
Bölge insanının geçim kaynağı! İşte Türkiye'nin büyükbaş hayvan ihtiyacını karşılayan ilimiz
Talihsiz adamın geri manevra yaparken çarptığı 2 yaşındaki kızı öldü Haber
Talihsiz adamın geri manevra yaparken çarptığı 2 yaşındaki kızı öldü
İstifa eden Tümamiral Cihat Yaycı: İstifam Cumhurbaşkanımıza tepki değildir Haber
İstifa eden Tümamiral Cihat Yaycı: İstifam Cumhurbaşkanımıza tepki değildir
Haberler››Güncel››Bir kooperatif binası karantina altına alındı - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

19:11: Vali Bilmez asfalt çalışmalarını inceledi - Haber 19:10: Günlük ölüm sayılarındaki düşüşün devam ettiği İtalya'da Kovid-19 kaynaklı can kaybı son 24 saatte... - Haber 19:10: Libyalı uzman: "Vatiyye'de kontrolün sağlanması Hafter'in darbe projesinin sonu oldu" - Haber 19:08: Başkan Berge'den 19 Mayıs mesajı - Haber 19:08: Antalya'da lise öğrencileri ve öğretmenler, 19 Mayıs'ı internet ortamında kutladı - Haber 18:02: 11 günlük kız bebeğinin koronavirüs testi pozitif çıktı, 25 kişi karantinaya alındı - Haber 17:59: Brezilyalı TikTok fenomeni çene cerrahıyla evlendikten sonra bambaşka bir görünüme kavuştu - Haberler 17:41: Görevden uzaklaştırılan HDP'li Yaşar Akkuş, "terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuklandı - Haber 13:49: Zillere basarak yaptığı yardım çağrısı karşılıksız kalan talihsiz vatandaşın cansız bedeni bulundu - Haberler 09:43: Kapış kapış satılan Hasanağa enginarları, üreticisine dönümünden 15 bin lira kazandırıyor - Ekonomi