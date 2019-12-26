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Bir köy diken üstünde

Diyarbakır'ın Bismil ilçesine bağlı Sinan köyünde ikamet eten iki kişi, Batman'da 2 ay arayla farklı yerlerde silahlı saldırıya uğradı.

26.12.2019 14:05 | Son Güncelleme: 26.12.2019 14:10 Bir köy diken üstünde
'ın ilçesine bağlı Sinan köyünde ikamet eten iki kişi, 'da 2 ay arayla farklı yerlerde silahlı saldırıya uğradı. Kimliği belirlenemeyen zanlılar kaçarak olay yerlerinden uzaklaşırken, köy sakinleri kendilerinin de saldırıya uğramalarından endişeleniyor.

Bismil'e bağlı Sinan köyünde ikamet eden Bilal Karaer, dün Batman merkezde bulunan Ziya Gökalp Mahallesinde silahlı saldırıya uğradı. Yaklaşık iki ay önce köylüsü Hüseyin Taşdemir'in de yine merkezde bulunan Gök Taksi mevkinde silahlı saldırıya uğramış olması, köy halkını tedirgin etmeye başladı. Husumetlileri bulunmamasına rağmen saldırıya uğramalarının kafalarında soru işareti bıraktığını kaydeden muhtar Halil Duru, saldırganların bulunmasını istedi. Sinan köyü muhtarı Halil Duru, "Dün sabah saatlerinde Bilal Karaer, kimliği belirlenemeyen kişi veya kişilerin silahlı saldırısına uğradı ve sağ ayağından yaralandı. Yaklaşık 2 ay önce de Hüseyin Taşdemir isimli köylümüz yine kimliği belirlenemeyen kişi veya kişilerin silahlı saldırısı sonucu sağ ayağından yaralandı. Her iki olayda da şahıslar kaçarak izlerini kaybettirdi. Olayı kimin yaptığı bilinmiyor, ikisinin de düşmanı yok. Bu olayların bir daha yaşanmamasını istiyoruz. Güvenlik güçleri konuyu araştırıyor, umarım konu bir an önce çözüme kavuşur" dedi.

Olayın aydınlatılması için toplanan köy sakinleri Batman Valiliğine geldi. Burada valiliğe dilekçe vererek zanlıların bulunmasını istedi. - BATMAN

Diyarbakır, Bismil, Batman, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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