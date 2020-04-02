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Bir köy koronavirüs nedeniyle karantinaya alındı

Karaman'ın Ayrancı ilçesine bağlı Berendi köyünün yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındığı bildirildi.

02.04.2020 22:43 | Son Güncelleme: 02.04.2020 22:45
Karaman 'ın Ayrancı ilçesine bağlı Berendi köyünün yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındığı bildirildi.
Karaman Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararı doğrultusunda, koronavirüs ile mücadele tedbirleri kapsamında salgının önlenmesi, halk sağlığının korunması amacıyla ilçeye bağlı Berendi köyünün giriş ve çıkışa kapatılarak karantina altına alındığı belirtildi.
Açıklamada, "Söz konusu karar gereğince adı geçen köyümüzde vatandaşlarımızın kesinlikle bir araya gelmemeleri, evlerinde kalarak köy sınırları dışına çıkmamaları, izolasyon kurallarına uymaları gerekmektedir." ifadelerine yer verildi.
Kararın ardından jandarma ekipleri, köye giriş noktalarında tedbir aldı.
Ayrancı Belediye Başkanı Yüksel Büyükkarcı gazetecilere yaptığı açıklamada, 12 gün önce bir çiftin İstanbul'dan ilçeye bağlı Berendi köyüne geldiklerini söyledi.
Bu kişilerin rahatsızlanmaları üzerine Ereğli'de hastaneye götürüldüklerini belirten Büyükkarcı, şunları kaydetti:
"Testleri pozitif çıkan bu kişiler şimdi Konya'da tedavi görüyorlar. Tabii köyde yakınlarıyla beraber vakit geçirmişler. İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararı doğrultusunda Berendi köyü saat 19.00 itibarıyla karantina alındı. Tedbirler devam ediyor."
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Bir köy koronavirüs nedeniyle karantinaya alındı

Kaynak: AA

Etiketler: Ayrancı, Karaman, Güncel

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Bir köy koronavirüs nedeniyle karantinaya alındı
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