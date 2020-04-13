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Bir köy Kovid-19 tedbirleri kapsamında karantinaya alındı - KARS

Kağızman ilçesine bağlı Akyayla köyü, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri çerçevesinde karantinaya alındı.

13.04.2020 15:02 | Son Güncelleme: 13.04.2020 15:03
Kağızman ilçesine bağlı Akyayla köyü, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri çerçevesinde karantinaya alındı.
Valilikten yapılan açıklamada, koronavirüs salgınıyla mücadele tedbirleri çerçevesinde, Kağızman ilçesine bağlı Akyayla köyünün karantinaya alındığı belirtilerek, köylere giriş çıkışların durdurulduğu kaydedildi.
Kentte daha önce karantinaya alınan Dağpınar beldesindeki Merkez Mahallesi ile ilçelerden Digor'daki Türkmeşen, Susuz'daki Erdağı, Kağızman'daki Karabağ ve Selim'deki Söğütlü, Büyük Oluklu ve Benliahmet köylerindeki tedbirlerin de devam ettiği bildirildi. Bir köy Kovid-19 tedbirleri kapsamında karantinaya alındı - KARS

Kaynak: AA

Etiketler: Kağızman, Güncel
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