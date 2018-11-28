Bir Kurtarıcı Değil

CELAL UMUT EREN

Sarı-lacivertli takımda sezon başında büyük umutlarla kadroya katılan Islam Slimani, hayal kırıklığı yaratmaya devam ediyor. Haftalar ilerledikçe performans olarak aşağıya giden Cezayirli golcü, Fenerbahçe 'de en çok tartışılan isim oldu.

Ligde 10 maçta sadece 1 gol atabilen 30 yaşındaki futbolcu, özellikle son Trabzonspor maçındaki görüntüsüyle en çok tepki çeken oyuncuların başında geldi.

Penaltıda hatası olan, ilk golde de sıkıntı yaşayan Slimani konusunda Fransa 'da yayın yapan CNEWS'in Kuzey Afrika yazarı Said El Abadi, Milliyet 'e bir değerlendirme yazısı yazdı.Cezayir Milli Takımı'nda da Slimani'yi yakından izleyen Said El Abadi, bu duruma şaşırmadığını belirterek, yıldız forvetin büyük bir kurtarıcı olmadığını ifade etti

Kuzey Afrikalı gazetecinin yorumları şöyle: " Portekiz 'de Sporting Lizbon 'da oynarken bile tam anlamıyla yüzde yüz kapasitesinde değildi. Hiçbir zaman da o kapasiteye çıkmadı. Çok opsiyonlu bir oyuncu olmadı. Sporting'de güzel işler yaptığı doğru, iyi işlere imza attı. Ancak orada da çok büyük hareketleri ya da spektaküler işleri yoktu. Sporting'de de zaman zaman istikrarsız ve karmaşık dönemleri oldu. İngiltere 'ye Leicester City 'ye transfer olduğundan beri mental açıdan bir gerileme içinde. Zaten kariyeri boyunca mental anlamda bir istikrarı hiç olmadı. Leicester'da pek bir iş yapmadı. Mental olarak sahadayken çok istikrarlı değil. Eğer Slimani'nin başarılı olması isteniyorsa, Slimani'ye direkt top taşıyacak bir takım gerekiyor, o buna ihtiyaç duyuyor.

Eğer bir takım için ya da kendi için işler kötüye gidiyorsa, Slimani bir kurtarıcı değildir, burası kesin. Fenerbahçe'de de böyle giderse yerini kaybedecek gibi, şu anda tam anlamıyla kabul edilmedi."

28 Kasım 2018 Çarşamba 08:20







Kadro Değişiyor

Durumu Kritik! 28 Kasım 2018 Çarşamba 08:20

Cezayirli golcünün performansına şaşırmadığını aktaran Kuzey Afrikalı gazeteci, "Eğer bir takım için ya da kendi için işler kötüye gidiyorsa, Slimani bir kurtarıcı değildir, burası kesin" dedi.