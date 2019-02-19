Bir Maçta 20 Gol Yiyen Pro Piacenza, Serie C Liginden Diskalifiye Edildi

17 Şubat Pazar günü Serie C'de oynanan Cuneo-Pro Piacenza takımları arasındaki karşılaşma, 20-0 ev sahibinin galibiyetiyle sonuçlandı.

SAHAYA 8 OYUNCUYLA ÇIKTILAR

Futbolcuların büyük kısmının istifa ettiği Pro Piacenza, Cuneo ile oynanan karşılaşma öncesinde üç maç üst üste sahaya çıkmamıştı. Takımın dördüncü kez maça çıkmaması durumunda ligden diskalifiye edilmesi gündemdeydi. Cuneo karşısında sahaya 8 oyuncuyla çıkabilen Pro Piacenza, rakibine 20-0 mağlup oldu.

TAKIMLAR 3-0 GALİP SAYILACAK

İtalyan Futbol Federasyonu karşılaşmanın sonucu için 'futbola hakaret' açıklamasını yaptı ve böyle bir durumun tekrarlanmaması için bir karara varılması gerektiğini belirtti. Yaşanan bu gelişmelerden sonra Pro Lig Başkanı Ghirelli, yaptığı açıklama ile Pro Piacenza takımının ligden diskalifiye edildiğini duyurdu. Ligin devam eden haftalarında Pro Piacenza ile oynayacak takımlar 3-0 hükmen galip sayılacak.

(Goal)