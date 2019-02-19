19 Şubat 2019, 17:47
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Bir Maçta 20 Gol Yiyen Pro Piacenza, Serie C Liginden Diskalifiye Edildi

Bir Maçta 20 Gol Yiyen Pro Piacenza, Serie C Liginden Diskalifiye Edildi

İtalya Serie C takımlarından Pro Piacenza, Cuneo'ya 20-0 yenildiği maçın ardından diskalifiye edildi.

17 Şubat Pazar günü Serie C'de oynanan Cuneo-Pro Piacenza takımları arasındaki karşılaşma, 20-0 ev sahibinin galibiyetiyle sonuçlandı.

SAHAYA 8 OYUNCUYLA ÇIKTILAR

Futbolcuların büyük kısmının istifa ettiği Pro Piacenza, Cuneo ile oynanan karşılaşma öncesinde üç maç üst üste sahaya çıkmamıştı. Takımın dördüncü kez maça çıkmaması durumunda ligden diskalifiye edilmesi gündemdeydi. Cuneo karşısında sahaya 8 oyuncuyla çıkabilen Pro Piacenza, rakibine 20-0 mağlup oldu.

TAKIMLAR 3-0 GALİP SAYILACAK

İtalyan Futbol Federasyonu karşılaşmanın sonucu için 'futbola hakaret' açıklamasını yaptı ve böyle bir durumun tekrarlanmaması için bir karara varılması gerektiğini belirtti. Yaşanan bu gelişmelerden sonra Pro Lig Başkanı Ghirelli, yaptığı açıklama ile Pro Piacenza takımının ligden diskalifiye edildiğini duyurdu. Ligin devam eden haftalarında Pro Piacenza ile oynayacak takımlar 3-0 hükmen galip sayılacak.

(Goal)

Piacenza


YORUMLAR (7)
FB: darısı cinconun başına bastır benfica
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GS 1905 : Biz zamaninda 7 kisiyle feneri 7-0 yendik
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DÜRBÜNLÜ: 31 martta muhalefet İstanbul’u ve Ankara’yı aldıgında küçük kıyamet kopacak,,iktidar tir tir titreyip alevere dalevereli planlarının devreye koyacaktır..ancak hükümetin yıkılışını hiçbir güç önleyemiyecektir.
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  • HAYYAM : Mühürsüz oy pusulalarını hemen sandıkların içine atarlar. YSK ise 4 milyon seçmen nasıl 6 milyon oy kullandı diye soruşturmaz, onaylayıp kapatır işi. Korku ve baskı ülkesi diktatör ülkesi olduk bi kere
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