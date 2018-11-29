Bir Meçhul Öğretmen" Filminde Hayatını Anlatılan Öğretmen Hayatını Kaybetti

29 Kasım 2018 Perşembe 12:04



29 Kasım 2018 Perşembe 12:04

Bilecik'te yaşayan ve Köy Enstitüsü mevzunu olan 91 yaşındaki Ayşe Bayındır, doğum günüde hayatını kaybetti.Tarık Akan'ın çektiği "Bir Meçhul Öğretmen" filminde hayatları anlatılan Bayındır çiftinden Ayşe Bayındır doğum günüde hayatını kaybetti. Arifiye (Adapazarı) Köy Enstitüsünden mezun olan ve eşi Mehmet Bayındır (89) ise halen hayatta olan Ayşe Bayındır bugün ikindi namazına müteakip Yediler Cami'nde kılınacak cenaze namazın ardından Bilecik Şehir Mezarlığına defnedilecek. - BİLECİK