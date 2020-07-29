Bir mekana pompalı tüfekle ateş açan kişi darbedildi İZMİR'in Karşıyaka ilçesinde, bir mekana ateş açan şüpheli, mekanda bulunan müşteriler tarafından darbedildi. Olay, saat 01.00 sıralarında Cemal Gürsel Caddesi üzerindeki bir mekanın önünde meydana geldi. İddiaya göre, arkadaşıyla alkollü bir mekana giden Serkan A., mekanda oturdukları sırada diğer müşterilerin yanındaki kadına baktıkları gerekçesiyle diğer müşteriler ile tartıştı. Tartışmanın ardından mekandan ayrılan Serkan A., park halindeki 35 AKC 876 plakalı otomobiline giderek bagajda bulunan pompalı tüfeği aldı ve mekana geri döndü. Serkan A. mekanın önünde önce bir el havaya, daha sonra da mekana ateş açtı. Olayın ardından mekandan çıkan müşteriler, Serkan A.'yı darbetti. Olayda yaralanan Serkan A., Çiğli Bölge Hastanesi'ne kaldırıldı. Serkan A.'nın tedavisinin ardından emniyete götürüldüğü öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.