Bir mektup 2 bin kitap

Bu talebe duyarsız kalmayan Başkan Aydıner, okulun kütüphanesine 2 bin kitap gönderilmesi için harekete geçti. Toplanan kitaplar büyük bir özenle paketlenerek Midyat Aziz Önen Kız Anadolu Lisesi'ne gönderildi.

Bayrampaşa'daki okulları sık sık ziyaret ederek öğrenciler ile bir araya gelen ve onların taleplerini yerinde alan Başkan Aydıner, bir lise öğrencisinin çok uzaklardan gelen talebine de duyarsız kalmadı. Bir mektupla Mardin 'in Midyat ilçesinden Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner'e ulaşan lise öğrencisi Müjdenur Yenigün, sınıfı ve okulu adına kitap talep etti. Başkan Aydıner de okulun kütüphanesine 2 bin kitap gönderilmesi için harekete geçerek, liseli Müjdenur'un talebine kayıtsız kalmadı. Toplanan kitaplar büyük bir özenle paketlenerek Midyat Aziz Önen Kız Anadolu Lisesi'ne gönderildi.

BÜYÜK MUTLULUK YAŞADI

Bayrampaşa Belediyesi'nin gönderdiği kitapları görünce büyük mutluluk yaşayan Müjdenur Yenigün, "Bu kadarını beklemiyordum. Kitapları görünce büyük şaşkınlık ve mutluluk yaşadım. Bayrampaşa Belediye Başkanı Sayın Atila Aydıner'in eğitime ve kitap okutmaya olan duyarlılığı beni çok duygulandırdı. Şahsım, arkadaşlarım ve okulum adına Sayın Atila Aydıner'e ve ekibine çok teşekkür ediyorum." diyerek duygularını dile getirdi.

LİSELİ MÜJDENUR YENİGÜN'ÜN İŞTE O MEKTUBU

"Sayın Belediye Başkanım, Adım Müjdenur Yenigün'dür. Mardin/Midyat Aziz Önen Kız Anadolu Lisesi öğrencisiyim. Bu mektubu sınıfım ve okulum adına yazıyorum. Bizler kitap okumayı çok severiz. Fakat hem bulunduğumuz bölgenin şartları, hem de okulun imkânlarının yetersiz olması dolayısıyla çoğu zaman istediğimiz kitaplara ulaşmak zor. Bu kitapları okulumuzun mevcut kütüphanesinde bulmak çok zor olabiliyor. Bunun nedeni ise kütüphanemizdeki kitap sayımızın az olmasıdır. Durum böyle olunca 10/B sınıfı rehber öğretmenimiz Mine Ersoy eşliğinde böyle bir çalışma yapmaya karar verdik. Okulumuzun kütüphanesine hem şehrinizi tanıtacak, hem de okuma kitabı göndermeniz beni ve sınıf arkadaşlarımı mutlu edecektir. Gönderdiğiniz kitaplar için şimdiden teşekkür ederiz."