Bir Milyon TL Devretti! İşte Sayısal Loto Sonuçları 22 Mayıs 2019

Milli Piyango İdaresince düzenlenen Sayısal Loto oyununun 1220'nci hafta çekilişi yapıldı. Milli Piyango İdaresinden yapılan açıklamaya göre, bugünkü çekilişte kazandıran numaralar 12, 18, 19, 20, 21 ve 26 olarak belirlendi. Sayısal Loto oyununun 1220'nci hafta çekilişinde 6 bilen çıkmayınca, 1 milyon 8 bin 735 lira devretti.

Milli Piyango İdaresinden yapılan açıklamaya göre, çekilişte 5 bilen 72 kişi 5 bin 605'er lira, 4 bilen 3 bin 441 kişi 88'er lira ve 3 bilen 63 bin 673 kişi 12'şer lira ikramiye kazandı. Çekilişte, toplam 1 milyon 513 bin 97 lira ikramiye dağıtıldı. Hasılattan KDV olarak 835 bin 42 lira, Şans Oyunları Vergisi olarak da 467 bin 5 lira kamuya aktarılacak.

22 MAYIS 2019 SAYISAL LOTO SONUÇLARI



SAYISAL LOTO OYNARKEN BUNLARA DİKKAT!

Sayısal Loto 6/49, dikkat edilmelisi gereken bazı maddeler vardır. Bu şartlar sağlanmadığı takdirde ikramiye kazansanız bile ödenmez. MPİ tarafından açıklanan Sayısal Loto kuralları şu şekilde;

Her kolonda seçilen rakamların kutucuğuna dik olarak işaretlenmesi gerekmektedir.

İşaretleme kırmızı kalemle yapılmamalıdır,

Doldurduğunuz bir kolonu oynamadan vazgeçtiyseniz veya yanlış bir işaretleme yaptıysanız; o kolonun altındaki İPTAL kutusunun işaretlenmeniz yeterlidir.

Oyuna istenilen sayıda kolonla katılmanız mümkündür.

İşaretlediğiniz kuponla bayiden aldığınız biletteki numaraların, seçtiğiniz numaralar olup olmadığını kontrol ediniz.

Kuponlar ikramiye talep hakkını vermez.

Çoklu çekiliş işaretlemek suretiyle aynı numaraları 2, 3 veya 4 çekiliş için de oynayabilirsiniz.

18 Yaşından küçük olanlar bu oyuna katılamazlar. Kazanan biletlere ikramiye ödenmesini isteyemezler.

Sayısal oyunlara ait biletler termal kağıttan üretilen bilet olup ısıdan korunmalıdır.

SAYISAL LOTO'DA İKRAMİYELER NASIL ÖDENİYOR?

Sayısal Loto 6/49 oyununda;

(3) ve (4) bilenlerin ikramiyelerini bayiler,

(5) bilenlerin ikramiyelerini bayiler ve Milli Piyango İdaresi Şubeleri,

(6) bilenlerin ikramiyeleri Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünce ödenmektedir.