26.06.2019 18:37
Haberler » Spor » Haber

Bir modele cinsel içerikli mesajlar atan Amr Warda, milli takım kadrosundan çıkarıldı

PAOK forması giyen Amr Warda, bir modele cinsel içerikli mesajlar attığının ifşa edilmesinin ardından bir daha çağrılmamak üzere milli takım kadrosundan çıkarıldı.

Mısır Futbol Federasyonu , seks içerikli mesajları ortaya çıkan Amr Warda'yı süresiz kadro dışı bıraktı. Federasyondan yapılan açıklamada ''Disiplinsiz hareketleri nedeniyle Warda, kadrodan çıkartılmıştır'' sözleri kullanıldı.

İSPANYOL MODEL ORTAYA ÇIKARMIŞTI

Kariyerini Yunanistan 'ın PAOK takımında sürdüren 25 yaşındaki futbolcu, Merhan Keller isimli İspanyol bir modele Instagram hesabından seks içerikli mesaj yollamıştı. İspanyol model, Warda'nın mesajlarını sosyal medyadan göstermişti. Olayın ardından özellikle Mısır'da genç futbolcuya karşı sert eleştiriler yapılmıştı.

(Sporx)

Bir modele cinsel içerikli mesajlar atan Amr Warda, milli takım kadrosundan çıkarıldı
futbolcu , futbol , futbol federasyonu , mısır , Spor

YORUMLAR(1)
TOST SEVEN BİR DOST:senin gibi şerefsizler mevkilerine güvenip şerefsizlik yapıyorlar kansızlar
Yayından Kaldır
1 1
Cevap yaz
Son Dakika Haberleri
19:24 İstikbal Mobilya Kayserispor seçime 2 adayla giriyor
19:20 Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu, WorldTur 2020 takviminden çıkarıldı
19:19 ABD Başkanı Donald Trump'a milli sporcudan büyük tepki!
18:57 Aytemiz Alanyaspor'un kamp programı belli oldu
18:39 Aydın Büyükşehir Belediyespor'da transfer
18:37 Voleybolda Türk takımlarının rakipleri belli oldu
18:36 Bir modele cinsel içerikli mesajlar atan Amr Warda, milli takım kadrosundan çıkarıldı