Bir Mont, Bir Bot" ile Gönülleri Isıttılar

30 Kasım 2018 Cuma 12:02



30 Kasım 2018 Cuma 12:02

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde, İyilik ve Yardımlaşma Derneğince (İYİLİKDER) yürütülen "Bir mont, bir bot" kampanyası kapsamında bot ve mont dağıtılan 600 ihtiyaç sahibi öğrenci daha sıcak bir kış geçirecek.Dünyada ve Türkiye'de 71 temsilciliği bulunan İYİLİKDER, Türkiye'de belirlenen okullardaki ihtiyaç sahibi öğrencilere giyim yardımında bulunuyor.Özellikle eğitim şartlarının zor olduğu bölgelerdeki valilik, kaymakamlık ve milli eğitim müdürlükleriyle irtibata geçen İYİLİKDER üyeleri, söz konusu kurumlar aracılığıyla ihtiyaç sahibi öğrencileri belirleyerek, yardımların daha hızlı ve düzenli yapılmasını sağlıyor."Bir Mont, Bir Bot" kampanyası çerçevesinde son olarak hayırseverlerin yardımlarıyla toplanan 600 mont ve bot, İYİLİKDER Doğubayazıt Temsilciliği mensuplarınca başta köy okulları olmak üzere Doğubayazıt genelinde belirlenen okullara ulaştırıldı.İYİLİKDER Yönetim Kurulu Üyesi Abdullah Semetay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kampanyayı her yıl düzenleyerek geleneksel hale getirdiklerini söyledi."Çocukların yüzündeki mutluluk ifadesi bize yeter"Semetay, bu sene Doğubayazıt'ta hayırseverlerin desteğiyle 600 ihtiyaç sahibi öğrenciye mont ve bot yardımında bulunduklarını anlatarak, şunları kaydetti:"Çocuklarımızın yüzündeki mutluluk ifadesi bize yeter. Onların yüzündeki bu ifadeyi gördükçe her sene daha fazla yardımı kendilerine ulaştırmak istiyoruz. Biz, hayırseverlerin, gönüllülerin yardımlarıyla büyüyen bir derneğiz. Bu kampanyayı ne kadar çok gönüllüye ulaştırırsak elimizde daha çok imkan olacak."Derneğin Doğubayazıt temsilcilerinden Ahmet Unüs ise doğuda birçok ailenin maddi sıkıntı yaşadığını belirterek, yardımları daha çok kişiye ulaştırmak istediklerini anlattı.Yardımlarda özellikle öğrencilere ağırlık verdiklerine dikkati çeken Unüs, "Biz, gelecek nesilleri nasıl aydınlatabiliriz, nasıl ileri seviyelere taşıyabiliriz, bunun derdindeyiz." şeklinde konuştu."Kışın ayağımızda doğru dürüst ayakkabı yoktu"Medine Müdafii Fahrettin Paşa Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencilerinden Emrah Arıkbuğa da bölge genelinde kış aylarının çok çetin geçtiğini söyledi.Arıkbuğa, "İlkokulu köyde okudum ve kış aylarında ayağımızda doğru dürüst ayakkabı bile yoktu. Terlikle okula gittiğimiz zamanlar oldu. Akşama kadar ayaklarımız ıslanıyordu ama mecburduk, okuma hevesimiz vardı. Şimdi çok şükür her şeyimiz var. Hayırseverlere ve İYİLİKDER'e çok teşekkür ediyoruz." diye konuştu.