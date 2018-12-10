Bursa
'da, "Bir Nefes Anadolu-Karagöz Hacivat Tiyatral Dans Gösterisi" düzenlendi.
Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde Bursa Dans Sanat Gençlik ve Spor Kulübü Derneği tarafından gerçekleştirilen gösteriye, sanatseverler ilgi gösterdi. Etkinlikte, Anadolu'nun dört bir köşesinde varlığını sürdüren yaşamların renkleri, müzikleri ve kültürleri dansla harmanlanarak seyircilerin beğenisine sunuldu.
Gecede, Karagöz ve Hacivat ikilisinin dans gruplarıyla beraber sergiledikleri performans sanatseverlerden alkış topladı.
Gösterinin sonunda izleyicileri selamlayan gösteri grubuna çiçek takdim edildi.
Bursa
10 Aralık 2018 Pazartesi 03:28