Haberler » Güncel » Bir okulun atıl alanı hobi bahçesi oldu - Haber

Bir okulun atıl alanı hobi bahçesi oldu

Trabzon'da başlatılan 'Toprak ve tarım sevgisi' projesi ile bir okulun atıl alanı hobi bahçesine çevrildi.

25.02.2020 12:20 | Son Güncelleme: 25.02.2020 12:20Bir okulun atıl alanı hobi bahçesi oldu
'da başlatılan 'Toprak ve tarım sevgisi' projesi ile bir okulun atıl alanı hobi bahçesine çevrildi.

Ziraat Odasının 2018 yılında başlattığı 'Toprak ve tarım sevgisi' projesi ile öğrenciler tarımla ve çiftçilerle buluşturuluyor. Proje kapsamında birçok okulda eğitim gören öğrencileri sera, solucan tesisi, kivi bahçesine getiren Akçaabat Ziraat Odası Başkanlığı aynı zamanda okul bahçelerinde bulunan atıl alanları ziraat mühendislerinin projelendirmesi ile hobi bahçesine dönüştürüyor.

Ortahisar ilçesindeki Prof. Dr. İhsan Koz İlkokulu bahçesinde minik elleri toprak ve tarımla buluşturmak için marul bahçesi yapıldı.

Akçaabat Ziraat Odası Başkanı Mustafa Hikmet Eyüpoğlu, "Geleceğimiz olan çocuklarımızı toprak ve tarım ile buluşturmaya devam ediyoruz. Çocuğun toprağı ve tarımı sevmesi onu tanımasına bağlıdır. Oluşturulan hobi bahçelerinde çocuklar kendi eli marul dikiyor, ıslatıyor, gözetliyor ve hasadını da kendisi yapıyor. Emek veriyor ve karşılığını bizzat kendisi alıyor. Üretim sürecinin tamamında yer alan çocuk için ürün ve emek çok kıymetli oluyor" dedi. - TRABZON

Akçaabat, Trabzon, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

11:47  Şampiyonlar Ligi son 16 turu fikstürü! Napoli Valencia maçı ne zaman, saat kaçta? Napoli Valencia maçı ne zaman, saat kaçta?
10:33  Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
09:47  Hızlı ve Öfkeli 5 filmi konusu nedir? Hızlı ve Öfkeli 5 oyuncuları ve Hızlı ve Öfkeli 5 özeti!
09:30  On Numara çekiliş sonuçları açıklandı! 24 Şubat MPİ On Numara sonuçları
09:20  Sabahattin Ali kimdir? Sabahattin Ali hayatı ve biyografisi!
25.02.2020 12:42:53