Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Bir otel daha sağlık çalışanlarından ücret almayacağını duyurdu

İstanbul Şişli'deki The Craton Hotel'i, sağlık çalışlarına ücretsiz konaklama ve yemek hizmeti vereceğini duyurdu.

01.04.2020 09:14 | Son Güncelleme: 01.04.2020 09:14
Bir otel daha sağlık çalışanlarından ücret almayacağını duyurdu
İstanbul Şişli 'deki The Craton Hotel'i, sağlık çalışlarına ücretsiz konaklama ve yemek hizmeti vereceğini duyurdu.

Dünyayı kasıp kavuran Türkiye 'de de vakaları artış gösteren koronavirüs salgınına karşı yoğun çaba harcayan sağlık çalışanlarına birbiri ardına destek gelmeye devam ediyor.Şişli'de bulunan The Craton Hotel'i de tüm sağlık çalışanlarına ücretsiz konaklama ve yemek hizmeti vereceğini bildirdi.

Otelden konuyla ilgili yapılan duyuru şöyle;

"The Craton Hotel olarak bu olağanüstü zor günlerde sağlık çalışanlarımızın yanındayız ve onları alkışlıyoruz. Ülkemize ve topluma karşı duyduğumuz sorumluluğun bilinciyle otelimiz, Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Niziplioğlu'nun talimatıyla tam kapasite tüm sağlık çalışanlarımıza ücretsiz konaklama ve yemek hizmeti vereceğimizi bildirir, kahraman sağlıkçılarımızı ağırlamaktan büyük mutluluk duyacağımızı tüm kamuoyuna duyururuz"


- İstanbul
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular

Kaynak: DHA

Etiketler: İstanbul, Türkiye, Şişli, Ekonomi
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› Ekonomi ››Bir otel daha sağlık çalışanlarından ücret almayacağını duyurdu - Ekonomi

Ekonomi Manşet

Haberler

Araç sahiplerinin yüzleri gülecek! LPG’ye tarihi indirim geliyor Ekonomi
Araç sahiplerinin yüzleri gülecek! LPG'ye tarihi indirim geliyor
Başlattığı kampanyaya destek yağıyor! İki günde toplanan miktar belli oldu Ekonomi
Başlattığı kampanyaya destek yağıyor! İki günde toplanan miktar belli oldu
Kamu bankalarının 6 ayı geri ödemesiz 10 bin liraya kadar vereceği kredi için başvurular başladı Ekonomi
Kamu bankalarının 6 ayı geri ödemesiz 10 bin liraya kadar vereceği kredi için başvurular başladı
Türk otomotiv devi, koronavirüs nedeniyle üretime ara verdi Ekonomi
Türk otomotiv devi, koronavirüs nedeniyle üretime ara verdi
Koronavirüs sebebiyle ilk kez bir şirket, iflasını açıkladı! Ünlü restoran zincirinin devri sona erdi Ekonomi
Koronavirüs sebebiyle ilk kez bir şirket, iflasını açıkladı! Ünlü restoran zincirinin devri sona erdi
Karantinadan çıkan vatandaşların bilet isyanı: 3 katı para verdim Ekonomi
Karantinadan çıkan vatandaşların bilet isyanı: 3 katı para verdim
Vakıf Katılım’dan Milli Dayanışma Kampanyası’na 5 milyon TL’lik katkı Ekonomi
Vakıf Katılım'dan Milli Dayanışma Kampanyası'na 5 milyon TL'lik katkı
Hazine arazisi kiralayan çiftçilerin kira ödemeleri ertelendi Ekonomi
Hazine arazisi kiralayan çiftçilerin kira ödemeleri ertelendi

Son Dakika Ekonomi Haberleri

10:32: Vergi ertelemesiyle ilgili merak edilenler - Ekonomi 10:32: Sermaye Piyasası Kurulu Başkanı Ali Fuat Taşkesenlioğlu ve kurul üyeleri Milli Dayanışma... - Ekonomi 10:30: Asya borsaları geriledi - Ekonomi 10:26: Kapalıçarşı kapandı; kuyumcularda altın kalmadı - Ekonomi 10:26: Ege Maden İhracatçıları Birliğinden "Doğal Taş Proje ve Tasarım Yarışması" - Ekonomi 10:07: Son dakika: LPG'ye 90 kuruşluk tarihi indirim geliyor - Ekonomi 09:49: Kamu bankalarının 6 ayı geri ödemesiz 10 bin liraya kadar vereceği kredi için başvurular başladı - Ekonomi 09:39: Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'ın startını verdiği kampanyaya ilk yorum: Bağışlar vergiden düşürülecek - Haberler 09:26: Erdoğan'ın başlattığı kampanyaya iş dünyasından destek yağdı: Rakam 180 milyon TL'yi aştı - Ekonomi 09:18: Çin'de salgını durduran doktorlardan Wang, Türk halkını uyardı: Çok sık tüketiyorsunuz - Haber 09:13: Tofaş, koronavirüs nedeniyle üretime iki hafta ara verecek - Ekonomi 08:08: Dünyaca ünlü restoran zinciri Carluccio's, koronavirüs nedeniyle iflas etti - Ekonomi