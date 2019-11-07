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Bir otomobilde gümrük kaçağı telefonlar ele geçirildi

Elazığ'da jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmada bir araçta 14 adet gümrük kaçağı telefon ele geçirildi.

07.11.2019 09:32 | Son Güncelleme: 07.11.2019 09:37 Bir otomobilde gümrük kaçağı telefonlar ele geçirildi
Elazığ'da jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmada bir araçta 14 adet gümrük kaçağı telefon ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler kaçakçılıkla mücadele kapsamında çalışma yaptı. Jandarmanın istihbari çalışmasında bir araçta kaçak telefonlar olduğu bilgisine ulaşıldı. Bunun üzerine şüpheli K.K.'nin kullandığı otomobil belirlenerek durduruldu. Araçta yapılan aramada gümrük kaçağı 14 adet akıllı cep telefonu ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli hakkında yasal işlem yapıldığı bildirildi. - ELAZIĞ

Jandarma, Elazığ, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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