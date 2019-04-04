Bir "Oy Farkı Açıklaması" da Ekrem İmamoğlu'ndan Geldi

Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) resmi olmayan sonuçlarına göre İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanlığını kazanan Ekrem İmamoğlu, itiraz başvurularına ilişkin konuştu. İmamoğlu, "Şu anda 20 bin civarında bir oy farkı var. İtiraz yapılır, maddi hatalar gözden geçirilir. Bu sonucu değiştirmeyecek." dedi.

Ekrem İmamoğlu, Güngören ilçesindeki Haznedar pazarını ziyaret etti. İmamoğlu, gündemi ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"20 BİN CİVARINDA OY FARKI VAR"

"Dün Eyüp'teydim. Bugün de Güngören'deyim. Ayrımcılık yapmadan en az oy aldığım yerden hizmet etmeye başlayacağım. Oya göre hesap yapmayacağım. Şu anda 20 bin civarında bir oy farkı var. İtiraz yapılır, maddi hatalar gözden geçirilir. Bu sonucu değiştirmeyecek. Zaman geçiyor, İstanbul hizmet bekliyor. Biz de bir an önce görevimize başlamak istiyoruz."

Ekrem İmamoğlu

AFİŞLER VE ANITKABİR ZİYARETİ

"Bizim en baştan üzüldüğümüz şey rakibimizin hemen çıkıp kendini kazandım diye ilan etmesi, sonra İstanbul'u afişlerle donatmaları ve benim Anıtkabir'deki yazım ve imzam üzerine gündemi sürüklemeleri komik. Ben sürece gülmeye devam ediyorum ama şunu söyleyeyim milletimizin yüzü gülüyor. Bana oy veren vermeyen kimseyi ayırt etmiyorum. Bir an önce 16 milyon insanın iradesinin neticeye bağlanmasını bekliyoruz. Gözlerimiz Yüksek Seçim Kurulu'nda. Bunu tarih yazacak. Umut ediyorum en güzel şekilde sonucu bağlayacaklar."

AK PARTİ'DEN "OY FARKI AÇIKLAMASI"

AK Parti YSK Temsilcisi Recep Özel, bugün yaptığı açıklamada İstanbul'da oyların tamamının sayılması halinde, AK Parti'nin İstanbul Adayı Binali Yıldırım'ın kazanacağını söyledi.