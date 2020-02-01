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"Bir oyuncak bir tebessüm" kampanyası başladı

Elazığ ve Malatya'da meydana gelen depremden etkilenen çocukların yüzleri, Sinop'tan gönderilen oyuncaklarla gülecek.

01.02.2020 12:23 | Son Güncelleme: 01.02.2020 12:28
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Sinop'ta AK Parti Gençlik Kolları depremin ardından bölgede yaşayan çocukların yüzlerini güldürmek için çalışma başlattı. 8 Şubat'a kadar il ve ilçe merkezlerinden toplanan oyuncaklar Elazığ ve Malatya'daki deprem bölgelerine gönderilecek.

AK Parti Sinop Gençlik Kolları Doğancan Al konu ile ilgili yaptığı açıklamada, "Bu çalışma 81 il üzerinde yaptığımız bir çalışma. Tüm Türkiye genelinde gençlik kollarımızla bu çalışmayı yürütüyoruz. 8 Şubat'a kadar Elazığ'daki ve Malatya'daki depremden etkilenmiş olan genç kardeşlerimize oyuncak toplayacağız. Bununla ilgili tüm vatandaşlarımızdan destek bekliyoruz. Kalbimiz depremden etkilenmiş kardeşlerimizin yanında" dedi. - SİNOP

Malatya, Elazığ, Sinop, Güncel

Kaynak: İHA

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