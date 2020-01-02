Bir paylaşım yapıyorlar!.. Milyonlar kazanıyorlar!

Amerikalı sosyalite ve gerçeklik tv yıldızı Khole Kardashian, 2019 yılında instagramdan 957.000 sterlin kazandı. Kardashian'ın post başına geliri 478 bin sterlin.

Brezilyalı eski futbolcu Ronaldinho çevrimiçi platformda 2 milyon sterlin kazandı. 50 milyon takipçisi olan Ronaldinho, yazı başına ortalama 205 bin sterlin kazandı.

22 yaşındaki Kylie Jenner ise bu yıl instagram'dan 3 milyon sterlin aldı. Ancak, büyük kazananlar listesini doldurmamasına rağmen, Jenner'ın post başına geliri 1 milyon sterlin. Jenner, aynı zamanda Forbes tarafından bugüne kadar olan en genç milyarder seçildi.

38 yaşındaki İsveçli futbolcu Zlatan Ibrahimovic ise bu yıl instagramdan tam 3.2 milyon sterlin kazandı. İsveçli futbolcunun 40 milyon takipçisi var. Post başına kazancı ise 160 bin sterlin.

Instagramda 130 milyon takipçisi olan Brezilyalı futbolcu Neymar'ın 2019 yılı kazancı ise 5,8 milyon sterlin. Neymar, post başına ortalama 578 bin sterlin kazandı.

Pop yıldızı, Selena Gomez, 2019'da sadece dokuz sponsorlu fotoğraf yayınladı. 6.4 milyon sterlin kazandı, post başına 709.000 sterlin kazandı.

Listenin 4'üncü sırasında ise David Beckham var. Efsane futbolcu 2019'da instagram paylaşımlarından 9 milyon sterlin kazandı. Post başına gelir: 286 bin sterlin.

Reality tv yıldızı Kendall Jenner, listede 3. sırada. Post başına 489 bin sterlin alan yıldız, toplamda 12.7 milyon sterlin kazandı.

Futbol dünyasında kıyaslanması devam eden iki dünya yıldızı Cristiano Ronaldo ve Lionel Messi'nin rekabeti instagramda sürüyor.

Listenin ikinci sırasında yer alan Barcelonalı futbolcu Lionel Messi, 139 Milyon Takipçisi Olan Messi toplamda 18.7 milyon sterlin kazandı. Post başına geliri ise 489 bin sterlin.

Listenin birinci sırasında ise Juventus'ta oynayan Cristiano Ronaldo yer alıyor. Ronaldo, yıl boyunca instagram'da 34 sponsorlu yayın yaptı ve toplam 38.2 milyon sterlin kazandı. 195 milyon takipçisi olan Cristiano Ronaldo'nun post başına geliri 780 bin sterlin.

Kaynak: DailyMotion.com