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Bir polis memurunun görme engelli taraftara maçı anlatması geceye damga vurdu

Medipol Başakşehir-Beşiktaş maçı oynanırken bir emniyet görevlisi, görme engelli siyah beyazlı taraftara maçı anlattı. Görüntülerin sosyal medyada yayılması sonrası bu olay, gecenin en çok konuşulan konusu oldu

14.02.2020 23:53 | Son Güncelleme: 14.02.2020 23:54

Süper Lig'in 22. haftasında Medipol , evinde ağırladığı 'ı 1-0 mağlup etti. Turuncu-lacivertli takıma 3 puanı getiren golü 50. dakikada eski Beşiktaşlı Demba Ba kaydetti. Bu sonuçla Medipol Başakşehir maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu.

POZİSYON SIRASINDA HEYECANLANDI

Ancak maç sırasında mücadelenin önüne geçen bir olay yaşandı. Bir polis memuru, doğuştan görme engelli bir taraftara maçı anlattı. Beşiktaşlı taraftarın pozisyon sırasında heyecanlanıp ayağa kalkması dikkatlerden kaçmazken bu bir çok sosyal medya kullanıcısı tarafından paylaşıldı. Kullanıcılar, polis memurunu bu hareketinden dolayı tebrik etti.

Bir polis memurunun görme engelli taraftara maçı anlatması geceye damga vurdu

Başakşehir, Beşiktaş, Spor


HABER YORUMLARI (7)
VATANDAŞ:Allah kimseye vermesin ama görmüyorsan işin ne soğukta maçta Allah akıl fikir versin
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GGG:memleketim adlı yorum yapan cok dogru görme engeliysen radyodan dinle hem macıda anlamış olursun
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MEMLEKETİM:Görme engeliyse maca neden gitmis? Otur evinde radyodan dinle. Sanal alem icin yasar olduk.
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PSİKOLOJİK:her ülkede olan görüntüler. . neden haber değeri var. . bizim millet duyar kasmayı ne kadar çok seviyor. .
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SEN NE ANLATIYORSUN:COK IYI CALISTIGI ICIN IS ARKADASLARI DÖVEREK ADAM ÖLDÜRÜYOR BU ÜLKEDE
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BIZIM ÜLKEDE SON ZAMANLARDA BÖYLE GÜZEL HABERLERE PEK RASTLANILMIYOR
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DOGRU YOL:IYI INSANLARDA VAR
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Spor

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