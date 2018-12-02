'Bir Puan Kötü Olmaz'

Akman, "Galatasaray geçen sene tek kulvarda yarıştı. Bu sene hem Şampiyonlar Ligi, hem lig, hem de bundan sonra gelecek Türkiye Kupası maçları var. Galatasaray'ın maç sayısı çok daha artacak. O yüzden milli takıma giden oyuncuların da çok olduğunu düşünürsek Galatasaray'da maç sayısı olarak oyuncular çok fazla maç oynuyorlar. Bu yıpranmalar daha fazla oldu. O yüzden sakatlık sayıları daha çok arttı. Galatasaray bu dönemi minimum puan kaybıyla kapatırsa 2'nci yarıda yapılacak takviyelerle sezon sonuna kadar şampiyonluk yarışının içinde olacağını düşünüyorum" dedi.

Beşiktaş derbisini de değerlendiren Ayhan Akman, şöyle konuştu: "Beşiktaş da hem oyun olarak hem de puan olarak ciddi sıkıntılar içerisinde. Galatasaray'ın deplasmandaki problemlerini Beşiktaş maçında atacağını düşünüyorum. Galatasaray'ın orada alacağı bir puan bu sakatlıkları ve kadro sıkıntılarını da düşünürsek çok kötü olmayacaktır."