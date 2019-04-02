Bir Rus Drone'u, Başka Bir Drone'u Pompalı Tüfekle Vurdu

Her ne kadar bir 1 Nisan
şakası gibi görünse de, bir Rus savunma drone'u başka bir drone'u durdurmak için pompalı tüfekle vurdu. Bu drone, Türkiye
ile ABD
arasında sürtüşmeye neden olan S-400 füzelerinin mucidi Almaz Antey'den geliyor.
Drone, Almaz Antey tarafından Moskova
Havacılık Enstitüsü'nün 'Havacılık Modellemesi Öğrenci Tasarım Bürosu' adına tasarlandı. Ayrıca bu drone tasarım bakımından madenciler ve çiftçiler tarafından kullanılan araştırma drone'larına benziyor.
Rus savunma sitesi Dambiev'e göre bu sadece bir prototip. Bununla birlikte Rusya
, silahlı drone'lar konusunda oldukça ciddi, hatta çoktan 'Karnivora' adlı ağ taşıyan ve bir avcı niteliğinde olan insansız hava aracını üretmeye başladı bile.
Teknoloji
Kaynak: WebTekno