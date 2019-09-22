Haberler » Güncel » Haber

Bir saat önce aldığı otomobili yandı

Mersin'de, yeni alınan ikinci el otomobil, seyir halindeyken yanarak kullanılamaz hale geldi.

22.09.2019 12:54Bir saat önce aldığı otomobili yandı
Mersin'de, yeni alınan ikinci el otomobil, seyir halindeyken yanarak kullanılamaz hale geldi.
Denizhan Günay idaresindeki 33 DOH 06 plakalı otomobilde Pozantı-Tarsus-Mersin otoyolu Gülek Boğazı mevkisinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Alevleri gören sürücü, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri yangını söndürdü.
Yangında otomobil kullanılamaz hale geldi.
Sürücünün itfaiye ekiplerine otomobili bir saat önce ikinci el olarak aldığını söylediği öğrenildi.

Pozantı, İtfaiye, Mersin, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
14:30 Malatya'da mazot hırsızlığı
14:30 Beykoz 'birlikte yürüdü'
14:29 Çetin: "Şehit ve gazilerimize çok şey borçluyuz"
14:28 Malatya'da darp ve gasp iddiası
14:26 Savaş mağduru çocuklar için düzenlenen "Sınırsız Şenlik" sona erdi
14:26 Çanakkaleli AK Kadınlardan 'Tarçınlı Kek Yapıyoruz' etkinliği
14:26 Tbmm başkanı şentop: (teknofest) bize zihin olarak türkiye'nin bir level atladığını gösteriyor