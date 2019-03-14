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Bolu'nun Mengen ilçesinde, "Bir Şair, On Şiir" projesi kapsamında Erdem Beyazıt'ın eserleri öğrenciler tarafından seslendirildi.Mengen İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yürütülen "Bir Şair, On Şiir" projesi kapsamında Gökçesu Orta Okulu öğrencileri etkinlik düzenledi.Okulun çok amaçlı salonunda gerçekleşen etkinlikte, öğrenciler, ilk ve orta öğrenimini Kahramanmaraş'ta tamamlayan yazar, şair ve eski milletvekili Beyazıt'ın eserlerini seslendirdi.Dinletinin ardından okulun 7'inci sınıf öğrencilerince hazırlanan kermesin açılışı gerçekleştirildi.Açılışta konuşan İlçe Milli Eğitim Müdürü Salih Celepci, programda emeği geçen tüm öğretmen ve öğrencilere teşekkür etti.Etkinliğe, Mengen Kaymakamı Hasan Günaydın, Mili Eğitim Şube Müdürleri, daire amirleri ve veliler katıldı.