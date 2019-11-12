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Bir Sanat Masalı programına yoğun ilgi

Ressam Devrim Erbil'in 60. yıl şerefine düzenlenen 'Bir Sanat Masalı' adlı programına Mardinli sanatseverler yoğun ilgi gösterdi.

12.11.2019 13:31 | Son Güncelleme: 12.11.2019 13:36Bir Sanat Masalı programına yoğun ilgi
Ressam Devrim Erbil'in 60. yıl şerefine düzenlenen 'Bir Sanat Masalı' adlı programına Mardinli sanatseverler yoğun ilgi gösterdi.

Mardin Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi tarafından Artuklu Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen programa Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Yaman, İl Emniyet Müdürü Hakan Çetinkaya, ressam Devrim Erbil ve Mardinli sanatseverler katıldı. Sunuculuğunu, TV programcısı Esra Harmanda ve yazar Uğur Batı'nın yaptığı programda müzisyen Ahmet Baran Çaldığı kanun ile Mardinlilere unutamayacakları bir akşam yaşattı. Sanatçı Cenk Yüksel de seslendirdiği parçalar ile katılımcılara müzik ziyafeti sundu.

Programın akışında izleyicilere ressam Devrim Erbil'in İstanbul üzerine yaptığı resim çalışmalarının bir klibi izletildi.

Katılımcılardan Dr. Mustafa Farsak ve Dr. M. Zihni Sungur aşk ve sanat üzerine birer konuşma yaptı. Yazar Tarık Tufan da ressam Devrim Erbil'in İstanbul adlı çalışmaları ile alakalı başından geçen bir anısını anlattı. İletişim uzmanı Hüsamettin Oğuz ise anlattığı masal ile izleyicileri uzak diyarlara götürdü.

Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Yaman, Mardin ve bölgede emniyet ve jandarma teşkilatları ile güvenliği sağladıklarını, bunun yanı sıra ve sanat ile de vatandaşları bir araya getirdiklerini ve bu şekilde şehre huzur geldiğini söyledi. Vali Yaman, şair Mehmet Cem Eren'in "Kediler ve iyi insanlar olsun sokağımızın, içinden trenler de geçmese olur" mısrasını hatırlatarak iyi insanların olduğu ve sanatla iç içe olan yerleşim yerlerinin şehir olabildiğini kaydetti.

Mardin'de bulunduğu ve Mardinliler ile buluştuğu için memnuniyetini dile getiren ressam Devrim Erbil de, Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Yaman'ın sanata ve sanatçıya verdiği desteklerden dolayı kendisine teşekkür etti.

Programın sonunda ressam Devrim Erbil, Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Yaman'a henüz yayınlanmamış bir kitabını hediye etti. - MARDİN

Mustafa Yaman, Uğur Batı, Mardin, Güncel

Kaynak: İHA

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