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Bir Şans Daha

Türkiye'deki sinema salonlarında bu hafta 3'ü yerli 8 film vizyona girecek.

28.11.2019 10:10 | Son Güncelleme: 28.11.2019 10:13
'deki sinema salonlarında bu hafta 3'ü yerli 8 film vizyona girecek.
"Bir Şans Daha"
İngiliz televizyon ve sinema oyuncusu Emilia Clarke'ın başrolünde yer aldığı "Bir Şans Daha"; bir önceki 'de geçirdiği ciddi hastalıktan sonra şansı bir türlü yaver gitmeyen genç bir kadının; yeni bir Noel yaklaşırken biri ile tanışması sonrası gelişen olayları konu ediniyor.
Genç aktris Emilia Clarke'ye Henry Golding, Emma Thompson, Michelle Yeoh ve Rob Delaney'in eşlik ettiği yapımın yönetmen koltuğunda Paul Feig oturuyor.
Romantik komedi ve dram karışımı filmin senaryosu Emma Thompson ve Bryony Kimmings'e ait.
Bir Şans Daha

Emilia Clarke, Türkiye, Noel, Güncel

Kaynak: AA
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