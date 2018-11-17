Bir Şanslı Galatasaray Taraftarı Şampiyonlar Ligi'ne Gidecek

Şanslı bir Galatasaray
taraftarı, takım uçağıyla sarı-kırmızılıların deplasmanda Lokomotiv Moskova
ile oynayacağı maça gitme şansı yakalayacak. Turkcell
, dijital işbirliği yaptığı Galatasaray'ın Şampiyon Ligi macerasında sarı-kırmızılı taraftarları sevindirmeyi sürdürüyor. Sarı-kırmızılı taraftarların bu şansı yakalamak için ise BiP'teki 'Sarı Kırmızı Destek' kanalında düzenlenecek yarışmayı kazanması gerekiyor.
19 Kasım Pazartesi günü saat 11.00'de gerçekleşecek yarışmada sorulacak sorulara en hızlı ve en doğru yanıt veren taraftar, Moskova hediyesini kazanmış olacak. - İSTANBUL
Lokomotiv Moskova,Moskova,Galatasaray
17 Kasım 2018 Cumartesi 13:45