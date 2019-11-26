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"BİR Şey" 23. İKSV Tiyatro Festivali'nde

"bir şey"i, bir derdi; sahneye bedeniyle taşıdığı performans, 1 Aralık Pazar günü saat 13.00'da MSGSÜ Çağdaş Dans Anasanat Dalı Stüdyosu'nda sanatseverlere farklı bir deneyim yaşatacak.

26.11.2019 15:43 | Son Güncelleme: 26.11.2019 15:45

Bu yıl İKSV tarafından 23. Kez düzenlenen İstanbul Tiyatro Festivali'nin programında genç performans sanatçısı

Sahnede var edilecek bir yapı arayışının sonucunda ortaya çıkan "bir şey", ne yapacağını bilmeme halini ve ona karşı tutunulacak sezgisel tavrı kucaklıyor. Zihin ve beden ilişkisini arama hali üzerinden kuran eser konuşan, dikte eden, sorgulayan analitik zihin ile duyularla, zaman ve mekanla temas halinde olan sezgisel zihnin arasındaki çatışma üzerinden kurgulanıyor.

Aerowaves tarafından Avrupa'da umut verici genç 20 sanatçı ve eser arasına seçilen "bir şey"de; sahne aslında dansçının acaba'larla dolu kafasının ta kendisi…

1 Pazar günü saat 13.00'da MSGSÜ Çağdaş Dans Anasanat Dalı Stüdyosu'nda gerçekleşecek performansın ışık tasarımında Utku Kara'nın, ses tasarımında ise Eda Er ve Ekin Tunçeli'nin imzası bulunuyor.


Aralık, Güncel

Kaynak: Bültenler

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