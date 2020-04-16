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'Bir şey olmaz' lafına bakıp sokağa çıktı, ceza kesilince pişman oldu

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde polisin ceza kestiği 65 yaş üstü vatandaş, "Bir arkadaşın 'bir şey olmaz' lafına bakıp, ben de çıktım geldim. Ama keşke çıkmasaydım" diye konuştu.

16.04.2020 14:43 | Son Güncelleme: 16.04.2020 14:44
'Bir şey olmaz' lafına bakıp sokağa çıktı, ceza kesilince pişman oldu

Tekirdağ 'ın Malkara ilçesinde polisin ceza kestiği 65 yaş üstü vatandaş, "Bir arkadaşın 'bir şey olmaz' lafına bakıp, ben de çıktım geldim. Ama keşke çıkmasaydım" diye konuştu.


İlçe merkezinde Perşembe günleri kurulan semt pazarına alışverişe gelen 82 yaşındaki Ramazan Karabacakoğullarından, yaş sınırı nedeniyle zabıta ve polis engeliyle karşılaştı. Köyden geldiğini ifade eden yaşlı adam, "Bana bir şey olmaz dediler. Ben de çıktım köyden kasabaya geldim. Keşke gelmeseydim, bir daha yapmam, yazmayın bana ceza. Bir daha da dışarı çıkmayacağım" diye konuştu.


Yaşlı adamı uyaran Zabıta görevlisi de, "Vefa Sosyal Destek Grubu veya Malkara Belediyesi ile iletişim kurmanız halinde tüm ihtiyaçlarınız karşılanacaktır. Sokağa çıkmayın, sağlıklı kalın" dedi.


392 lira para cezası kesilen yaşlı adam, ihtiyaçlarının karşılanmasının ardından Malkara Belediyesi Zabıta ekipleri tarafından Gönence Mahallesi'ndeki evine götürüldü. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA

Etiketler: Tekirdağ, Malkara, Zabıta, 3. Sayfa
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