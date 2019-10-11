Haberler » Güncel » 'Bir sigara ver, bir elma al'

"Bir sigara ver, bir elma al"

Muğla'nın Fethiye ilçesinde 5 ülkeden gelen 36 öğrenci uyuşturucu, sigara ve alkol gibi bağımlılıklarla mücadele amacıyla vatandaşlardan elma karşılığında sigara topladı.

11.10.2019 17:58
Muğla'nın Fethiye ilçesinde 5 ülkeden gelen 36 öğrenci uyuşturucu, sigara ve alkol gibi bağımlılıklarla mücadele amacıyla vatandaşlardan elma karşılığında sigara topladı.
Almanya, Romanya, Macaristan, Makedonya ve Letonya'dan gelen öğrenciler, "Uyuşturucudan Uzak Kal-Güvende Kal" projesi kapsamında Salı Pazarı'nda stant kurdu.
İlk olarak madde bağımlılığının zararlarını anlatan bir tiyatro gösterisi sergileyen öğrenciler, daha sonra elma karşılığında vatandaşlardan sigara istedi. Öğrenciler, "Bir sigara ver bir elma al" sloganıyla ellerindeki elmalarla vatandaşların sigaralarını takas etti.
Proje koordinatörü Eren Erdem, gazetecilere yaptığı açıklamada, amaçlarının bağımlılıkla ilgili vatandaşları bilgilendirmek olduğunu söyledi.
İnsanların bağımlılıklarından hemen vazgeçemediğini aktaran Eren, "Zararlı alışkanlıklarımızı yararlı alışkanlıklarla değiştirmemiz gerekiyor. Buna bir örnek oluşturmak istedik. " dedi.
Projeye Macaristan'dan katılan Botond Jeney ise ilginç bir aktivite gerçekleştirdiklerini kaydetti.
Vatandaşlardan toplanan sigaralar ise kırılarak çöpe atıldı.

Fethiye, Muğla, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
18:31 CHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya: Hoşt Amerika, puşt Amerika
18:30 Barış Pınarı Harekatı'nda Suriye Milli Ordusu'ndan 2 savaşçı şehit oldu
18:30 Serinlemek için çaya giren çocuk boğuldu
18:30 Erken yaşta evliliklere dikkat çekmek için sergi açtılar
18:30 Manisa salihlili sivil şehit toprağa verildi
18:30 Tekstilkent esnafından aidat ve otopark ücreti eylemi
18:30 Beykoz'da sağlık ocağında dehşet saçtı yeniden
11.10.2019 18:33:23