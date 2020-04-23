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Bir sitenin bahçesinde düzenlenen etkinlikle 23 Nisan kutlandı

Bursa'da bir sitenin bahçesinde organize edilen etkinlikle, site sakinleri ve çocukları şiirler okuyup şarkılar söyleyerek 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı.

23.04.2020 00:47 | Son Güncelleme: 23.04.2020 00:49
Bursa'da bir sitenin bahçesinde organize edilen etkinlikle, site sakinleri ve çocukları şiirler okuyup şarkılar söyleyerek 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı.
Bursa'nın merkez Yıldırım İlçesi Millet Mahallesi'ndeki bir sitenin sakinleri, 23 Nisan'da başlayacak sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle bayramı kutlamak için akşam saatlerinde etkinlik düzenledi.
Site bahçesindeki etkinlikte, çocuklar şiirler okudu, şarkılar söyledi. Afişler ve bayraklarla süslenen sitede kutlamalar için havai fişekler patlatıldı. Site sakinlerinin sosyal mesafe kurallarına uyduğu gözlendi. Bazı site sakinleri ise etkinlikleri evlerinin balkon ve camlarından izledi.
Sitenin Yönetim Kurulu Başkanı Vural Kaya, etkinlikle ilgili AA muhabirine yaptığı açıklamada, 23 Nisan'ın önemine değinerek, "Ulu Önder Atatürk, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışını, ulusal egemenliğin ve çocukların bayramı ilan etti. Türk milleti, o yıllardaki inanç ve gayretle bugün de bu kovid-19 salgınıyla mücadele ediyor. Biz kendi sitemizdeki bu etkinlikle o ruhu yaşamaya ve çocuklarımıza da yaşatmaya çalıştık. Çocuklarımız bu zor günlerde bile o ruhtan mahrum olmasın istedik. Umarız aynı gayretle bugünleri de atlatacağız." diye konuştu. Bir sitenin bahçesinde düzenlenen etkinlikle 23 Nisan kutlandı

Kaynak: AA

Etiketler: 23 Nisan, Bursa, Güncel , Haber
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