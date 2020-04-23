Bir sitenin bahçesinde düzenlenen etkinlikle 23 Nisan kutlandı
Denizli'nin Pamukkale ilçesindeki bir sitenin bahçesinde organize edilen etkinlikle, bando eşliğinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlandı.
23.04.2020 01:34 | Son Güncelleme: 23.04.2020 01:35
Yönetici Hümeyra Bakmallı, yaptığı açıklamada, sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle 23 Nisan kutlamalarına akşam saatlerinden itibaren başladıklarını söyledi.
Çocukların eğlenmesi için bando getirdiklerini belirten Bakmallı, "Gündüz çocuklar için kağıt torbalar içinde bayrak, şeker, tohumlu kalem ve balonları evlere dağıttık. Çocuklarımızın bayramını en güzel şekilde geçirmesi için çalıştık. Çocuklarımıza ve ailelerine güzel bir akşam yaşattığımızı düşünüyoruz." diye konuştu.
Kaynak: AA