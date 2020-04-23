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Bir sitenin bahçesinde düzenlenen etkinlikle 23 Nisan kutlandı

Denizli'nin Pamukkale ilçesindeki bir sitenin bahçesinde organize edilen etkinlikle, bando eşliğinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlandı.

23.04.2020 01:34 | Son Güncelleme: 23.04.2020 01:35
Denizli'nin Pamukkale ilçesindeki bir sitenin bahçesinde organize edilen etkinlikle, bando eşliğinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlandı.
Bağbaşı Mahallesi'ndeki bir sitenin sakinleri, 23 Nisan'da başlayacak sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle bayramı kutlamak için akşam saatlerinde etkinlik düzenledi.
Bahçedeki etkinlikte, çocuklar balkondan şiirler okudu, şarkılar söyledi.
Site yönetimi tarafından organize edilen bando ekibi ise İzmir Marşı'nı çaldı.
Bu sırada bazı site sakinleri ise etkinliği evlerinin balkon ve camlarından izledi, alkışla destek verdi.
Yönetici Hümeyra Bakmallı, yaptığı açıklamada, sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle 23 Nisan kutlamalarına akşam saatlerinden itibaren başladıklarını söyledi.
Çocukların eğlenmesi için bando getirdiklerini belirten Bakmallı, "Gündüz çocuklar için kağıt torbalar içinde bayrak, şeker, tohumlu kalem ve balonları evlere dağıttık. Çocuklarımızın bayramını en güzel şekilde geçirmesi için çalıştık. Çocuklarımıza ve ailelerine güzel bir akşam yaşattığımızı düşünüyoruz." diye konuştu. Bir sitenin bahçesinde düzenlenen etkinlikle 23 Nisan kutlandı

Kaynak: AA

Etiketler: Pamukkale, 23 Nisan, Denizli, Güncel , Haber
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