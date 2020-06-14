Bir sokak karantinaya alındı

Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde bir sokak, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina altına alındı.

14.06.2020 13:23 | Son Güncelleme: 14.06.2020 13:52
Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde bir sokak, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina altına alındı.
Alınan bilgiye göre, ilgili kurum ve kuruluşlar tarafından yapılan çalışmalar sonucunda, Mimarsinan Mahallesi Elmacık Dere mevkisinde pozitif vakalar tespit edildi.
Test sonucu pozitif çıkan bazı kişiler tedavi altına alındı.
Kaymakamlık tarafından, Elmacık Dere mevkisinde 14 gün süreyle karantina tedbirlerinin uygulanmasına karar verildi.
"Koronavirüsün asker uğurlamasında bulaştığı haberleri doğru değil"
Mimar Sinan Mahallesi muhtarı Alaattin Durmuş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bir fabrikada çalışan kişi ile eşi ve çocuklarında Kovid-19 görülmesi üzerine Kaymakamlık kararıyla Elmacık Dere mevkisinde 14 gün süreyle karantina uygulandığını söyledi.
Bazı medya organlarında koronavirüsün asker eğlencesinde bulaştığı yönündeki haberlerin doğru olmadığını aktaran Durmuş, "Koronavirüsün asker uğurlamasında bulaştığı haberleri doğru değil, eğlence falan olmadı. 5-10 genç sadece kendi aralarında askeri terminale götürmüşler. Yemek verme, eğlence yapmak için 100-150 kişi bir araya gelinmedi. Fabrikada çalışan bir vatandaşımıza koronavirüs bulaşmış, o da ailesine bulaştırmış. Şu an ailesiyle hastanede karantinaya alındı. Kaymakamımız da tedbir amaçlı karantina uygulamıştır." diye konuştu. Bir sokak karantinaya alındı

Kaynak: AA

Etiketler: Koronavirüs, Kaymakamlık, Dilovası, Kocaeli, Güncel, Haber

Manşet

Haberler

Polisler, cinsel içerikli film çekilirken stüdyoyu bastı Haber
Polisler, cinsel içerikli film çekilirken stüdyoyu bastı
Memura ve emekliye zam geliyor! İşte Temmuz’da yapılacak zam miktarları Haber
Memura ve emekliye zam geliyor! İşte Temmuz'da yapılacak zam miktarları
Koronavirüsü yenip taburcu olmuştu! Gelen fatura isyan ettirdi: Keşke kurtulmasaydım Haber
Koronavirüsü yenip taburcu olmuştu! Gelen fatura isyan ettirdi: Keşke kurtulmasaydım
Selahattin Demirtaş’ın eşi Başak Demirtaş’a ahlak dışı saldırıda bulunan saldırgan gözaltına alındı Haber
Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş'a ahlak dışı saldırıda bulunan saldırgan gözaltına alındı
Trump’ın su içerken zor anlar yaşaması, uzmanlar tarafından beyninde sorun olduğu şeklinde yorumlandı Haber
Trump'ın su içerken zor anlar yaşaması, uzmanlar tarafından beyninde sorun olduğu şeklinde yorumlandı
Ne zamana kadar maske takacağız? Bilim Kurulu Üyesi tarih verdi Haber
Ne zamana kadar maske takacağız? Bilim Kurulu Üyesi tarih verdi
Mahkemeden skandal karar! 16 yaşındaki kızı köprü altına götürüp elbisesini yırttı, mahkeme ’İstismar yok’ dedi Haber
Mahkemeden skandal karar! 16 yaşındaki kızı köprü altına götürüp elbisesini yırttı, mahkeme "İstismar yok" dedi
4 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı, 3 bin nüfuslu köy giriş-çıkışlara kapatıldı Haber
4 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı, 3 bin nüfuslu köy giriş-çıkışlara kapatıldı
Haberler››Güncel››Bir sokak karantinaya alındı - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

14:21: Meslek lisesi cerrahi maske ihraç etti - Haber 14:19: Denizi olmayan kentte teknede kahvaltı keyfi - Haber 14:19: Malezya'daki aktif Kovid-19 vakaları 1000'in altına indi - Haber 14:19: Almanya'da salon sahiplerinden eyalet meclisi önünde Kovid-19 protestosu - Haber 14:18: Son Dakika | Hırsızlık ihbarıyla çağırdıkları jandarmaya pastayla sürpriz yaptılar - Haber 13:13: Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş'a ahlak dışı saldırıda bulunan saldırgan gözaltına alındı - Haber 11:59: Trump'ın su içerken zor anlar yaşaması, uzmanlar tarafından beyninde sorun olduğu şeklinde yorumlandı - Haberler 08:53: Ne zamana kadar maske takacağız? Bilim Kurulu Üyesi tarih verdi - Haber 17:43: Polisler, cinsel içerikli film çekilirken stüdyoyu bastı - Haberler