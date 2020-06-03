Bir sokaktaki karantina uygulaması bir hafta uzatıldı

Antalya'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında bir sokakta başlatılan karantina uygulaması bir hafta daha uzatıldı.

03.06.2020 22:46 | Son Güncelleme: 03.06.2020 22:51
Antalya'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında bir sokakta başlatılan karantina uygulaması bir hafta daha uzatıldı.
Serik ilçesinde koronavirüs testi pozitif çıkan 12 kişi ile onlarla yakın temasta bulunanların yaşadığı Merkez Mahallesi'ndeki 15. Sokak'ta, yarın gece yarısından sonra bitmesi planlanan karantina uygulaması, Kaymakam Mehmet Kurdoğlu başkanlığında toplanan İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla bir hafta süre ile uzatıldı.
Karantina altındaki vatandaşlar karara tepki gösterdi.
Polis barikatlarının kurulduğu noktaya gelen vatandaşlar, karantinanın kaldırılmasını istedi. Bölgeye çok sayıda polis, çevik kuvvet ve özel harekat ekipleri sevk edildi.
Polis bariyerleriyle çevrilen karantina sınırında toplanan vatandaşları, İlçe Emniyet Müdürü Ömer Zafer Karaaslan ikna etmeye çalıştı.
Karşılıklı görüşmelerin ardından vatandaşlar karantina bölgesindeki evlerine girdi. Bir sokaktaki karantina uygulaması bir hafta uzatıldı

Kaynak: AA

Etiketler: Karantina, Antalya, Polis, Güncel, Haber

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