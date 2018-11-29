Erwin Koeman: Taraftarların Ersun Yanal'ı İstemesini Umursamıyorum

UEFA Avrupa Ligi I Grubu beşinci hafta müsabakasında Fenerbahçe kendi sahasında Hırvatistan'ın Dinamo Zagreb takımı ile 0-0 berabere kalarak puanını 8'e yükseltti ve son maçlar öncesinde grubu ikinci sırada bitirmeyi garantiledi.

Maç sonunda konuşan Fenerahçe Teknik Direktörü Erwin Koeman şu ifadeleri kullandı:

"Kadronuzda genç oyuncular olması sizin için önemlidir. Sezonu hep aynı 11 ile oynamazsınız. Genç oyuncular için sabra ihtiyacınız var. Bugün Barış 90 dakika oynadı. Genel olarak ondan memnunum. Karşısında oynayan sol bek onun hızından dolayı zorlandı. Oğuz'un sakatlığı üzücü. O da gelecek vaat ediyor. Elif bu sezon hemen hemen her maçta oynadı. İyi iş çıkardı. Genç oyuncularım kendileri geliştirmeli. Umarım Fenerbahçe, o oyuncuları kadrosunda tutar, düzenli oynayan oyuncular haline gelir."

"UMURSAMIYORUM"

Taraftarların Ersun Yanal tezahüratı yapmasını değerlendiren Erwin Koeman, "Futbolda bir çok sefer olmuş durumlar. Benim için soruyorsanız, ben umursamıyorum." dedi.