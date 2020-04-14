Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Bir Sony Çalışanının COVID-19 Testi Pozitif Çıktı

COVID-19 salgınının dünya genelindeki yayılma süreci devam ediyor. Her geçen gün vaka ve ölüm sayısı artıyor.

14.04.2020 11:53 | Son Güncelleme: 14.04.2020 11:53
Bir Sony Çalışanının COVID-19 Testi Pozitif Çıktı
COVID-19 salgınının dünya genelindeki yayılma süreci devam ediyor. Her geçen gün vaka ve ölüm sayısı artıyor. Bu vakalara oyun sektöründe de rastlıyoruz. Son olarak bir Sony Interactive Entertainment çalışanının COVID-19 testi pozitif çıktı.

Aktarılan bilgiye göre Tokyo şehrindeki Shibaura Crystal Shinagawa Konan ofisinde olduğu belirtilen çalışan, ilk belirtileri bu ayın başında göstermiş. Doktor tavsiyesi üzerine evinde tedavi görmeye başlayan çalışanın durumunda herhangi bir düzelmenin olmadığı anlaşılınca, PCR (Polimeraz Zincir Tepkimesi) testi yapılmış. Birkaç gün sonrasında da testten pozitif sonuç çıkmış.

Japon teknoloji devi sağlık yönergelerinin sıkı bir şekilde uygulanacağını belirtirken daha başka olası COVID-19 enfeksiyonuna rastlanmadığını da sözlerine ekledi.

Bildiğiniz gibi Sony Interactive Entertainment Ocak ayının sonundan beri çalışanlarının sağlığını ve refahını öncelikli olarak düşünerek önlemler almış ve etkinliklere, fuarlara ve konferanslara katılma kararından vazgeçmişti. Mevcut süreçte şirket, personelinin güvenliğinin ve sağlığı öncelikli olacak şekilde politikalarını ve yönergelerini uygulamaya devam edeceğini söylüyor.

Sony Interactive Entertainment dışında, Square Enix'in Tokyo şehrinde bulunan merkezindeki çalışanlarından birinin ve Capcom'un da Osaka şehrindeki ofisinin çalışanlarından birinin COVID-19 testi pozitif çıkmıştı. Ayrıca Kojima Productions çalışanlarının birinde de virüs enfeksiyonuna rastlanması sonucunda ofis katı geçici olarak kapatılmış ve evden çalışma modeline geçiş yapılmıştı.

Kaynak: Tamindir

Etiketler: Tokyo, Sony, Teknoloji
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Teknoloji Manşet

Haberler

Salgın devam ederken Ramazan’da oruç tutulmalı mı? Diyanet yanıtladı Haberler
Salgın devam ederken Ramazan'da oruç tutulmalı mı? Diyanet yanıtladı
Bu iddia çok konuşulur: Soylu, istifa öncesinde Koca ile tartıştı Haberler
Bu iddia çok konuşulur: Soylu, istifa öncesinde Koca ile tartıştı
’Bill Gates insanlara mikroçip takmak için koronavirüsü yarattı’ Haberler
"Bill Gates insanlara mikroçip takmak için koronavirüsü yarattı"
BTP Genel Başkanı Haydar Baş, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti Haberler
BTP Genel Başkanı Haydar Baş, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
İmamoğlu’ndan hafta sonu yasağına tepki: Niçin direnirler anlamıyorum Haberler
İmamoğlu'ndan hafta sonu yasağına tepki: Niçin direnirler anlamıyorum
’Maaşın var, bakacaksın’ yorumuna isyan eden hemşire: Kendinize gelin Haberler
"Maaşın var, bakacaksın" yorumuna isyan eden hemşire: Kendinize gelin
İstifa krizi nasıl çözüldü? Erdoğan’ın ağzından çıkan tek söz, Soylu’yu kararından döndürdü Haberler
İstifa krizi nasıl çözüldü? Erdoğan'ın ağzından çıkan tek söz, Soylu'yu kararından döndürdü
Çinli uzman, kış aylarını işaret ederek ikinci korona salgını uyarısı yaptı Haberler
Çinli uzman, kış aylarını işaret ederek ikinci korona salgını uyarısı yaptı
Haberler ›› Teknoloji ››Bir Sony Çalışanının COVID-19 Testi Pozitif Çıktı - Haberler

Son Dakika Teknoloji Haberleri

12:18: İspanya'da koronavirüs bilançosu açıklandı: 24 saatte 567 kişi öldü - Haberler 12:16: Tavşanlı'da aynı anda iki yerde çıkan yangın kısa sürede söndürüldü - Haberler 12:16: Fatih sondaj gemisinin denize yansıyan gölgesinde Atatürk silüeti belirdi - Haberler 12:10: İtalya'dan çarpıcı rapor: Tek kişi ortalama 2.96 kişiye virüsü bulaştırıyor - Haberler 12:09: Çocukları olan ailelere korona virüs uyarısı ;"Çocukları virüsten korumazsak süper taşıyıcı... - Haberler 11:23: Süleyman Soylu'nun istifasını açıklamadan önce Fahrettin Koca ile tartıştığı iddia edildi 11:06: Son dakika: Din İşleri Yüksek Kurulu: Oruç tutmak, hastalığın yayılması bakımından risk oluşturmaz