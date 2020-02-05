Haberler » Güncel » 'Bir şubat gecesi' adlı çocuk oyunu Özel misafirleri ile buluştu - Haber

"Bir şubat gecesi" adlı çocuk oyunu Özel misafirleri ile buluştu

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrolarının, "Bir Şubat Gecesi" adlı yeni çocuk oyununu zihinsel engelli bireyler birlikte izlediler.

05.02.2020 13:51 | Son Güncelleme: 05.02.2020 13:52

Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesinin organize ettiği etkinlik ile Şehir Tiyatrolarının "Bir Şubat Gecesi" adlı oyununu izlemeye "Zihinsel Engelli Gündüz Yaşam Merkezi"nden gelen bireyler, oyunu ilgi ve beğeni ile izlediklerini dile getirdiler.

Nurgök Özkale'nin Türkçemize kazandırdığı ve kurum bünyesinde çalışan sözleşmeli oyuncuların rol aldığı oyunun yönetmenliğini Şehir Tiyatroları dramaturgu Şafak Özen gerçekleştirdi. Oyun, soğuk bir şubat gecesi, okul gezisine katılan bir çocuğun başından geçenler ile ilgili düşüncelerini, izleyicilerle paylaştığı eğlenceli bir hikâyeyi sahneye taşıyor. Oyun sonrası sahneye çıkarak oyuncularla fotoğraf çektiren özel gereksinimli bireylerin, bu tür sosyal etkinliklerden mutlulukla ayrıldığını ifade eden Zihinsel Engelli Gündüz Yaşam Merkezi yetkilileri, kültür sanat etkinliklerinin özel gereksinimli bireylerin gelişimine büyük katkı sağladığının da altını çizdi.


Eskişehir, Güncel

Kaynak: Bültenler

Güncel

Son Dakika Haberleri

14:31  Yaman Taciroğlu kimdir, kaç yaşında? Yaman Taciroğlu ne iş yapıyor?
13:57  5 Şubat Laiklik ilkesinin kabulünün 83. yıl dönümü! Laiklik nedir? Atatürk'ün laiklikle ilgili sözleri...
13:51  Şans Topu ne zaman çekiliyor? 973. hafta Şans Topu sonucu
13:44  Sayısal Loto ne zaman çekiliyor? 5 Şubat Sayısal Loto çekilişi (MPİ Canlı Çekiliş İzle)
11:50  Organize İşler 2 Sazan Sarmalı filmi konusu nedir? Organize İşler 2 Sazan Sarmalı oyuncuları ve Organize İşler 2 Sazan Sarmalı özeti!
5.02.2020 15:34:44