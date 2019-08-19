Bir süredir aşk yaşayan Didem Soydan ve Lider Şahin, sarmaş dolaş poz verdi

Sanatçı Selami Şahin'in oğlu Lider Şahin ile manken Didem Soydan, geçtiğimiz ay tatil için gittikleri Çeşme'de birlikte görüntülendi. Bir süredir aşk yaşadıkları konuşulan ancak konu hakkında açıklama yapmayan ikili ilk pozlarını verdi.

SARMAŞ DOLAŞ POZ VERDİLER

Soydan ve Şahin, önceki akşam yakın arkadaşları Umut Eker'le birlikte Alaçatı'daki bir mekana gitti. Aşklarını dolu dizgin yaşamaya devam eden ikili, eğlence sonrası mekanda ilk kez sarmaş dolaş poz verdi.

İREM'LE 1 SENE AŞK YAŞAMIŞTI

Lider Şahin, şarkıcı İrem Derici bir sene aşk yaşamış hatta Didem Soydan ve Lider Şahin'i İrem Derici'nin tanıştırdığı iddia edilmişti.

ÜSTSÜZ POZ VERDİ

Yaptığı cesur paylaşımlarla gündemden düşmeyen model Didem Soydan, bu sabah saatlerinde Instagram hesabından evinin balkonunda verdiği üstsüz pozunu paylaştı.