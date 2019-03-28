Bir Şut Çekip Maçı 2-0 Kazandılar!

Milli Takım arasında Peru ile El Salvador arasında ilginç bir hazırlık maçı oynandı. Mücadelenin ilginç olmasına sebep olan şey ise El Salvador'un tek şut attığı maçı 2-0 kazanmış olması. Maçın başlama düdüğünden sonuna kadar rakibine karşı üstün bir oyun sergileyen Peru, El Salvador'a karşı tam 20 şut attı ve yüzde 62 topla oynama yüzdesi elde etti.

EL SALVADORLU OYUNCULAR BÜYÜK SEVİNÇ YAŞADI

Maç boyunca savunma yapan El Salvador ise Peru'nun kendi kalesine attığı gol ile 1-0 öne geçti. Maçtaki tek şutunu 90+1. dakikada atan El Salvador bunda da golü bulunca karşılaşma 2-0 sona erdi. Bu kadar kötü bir oyunla 2-0 kazanan El Salvador'da maç sonunda büyük bir sevinç yaşanırken Peru da ise büyük bir hayal kırıklığı vardı.

İşte maçın istatistikleri:

(Yeni Şafak)