Bir Tarih Yıldırım'da Ayağa Kalkıyor

Sahip olduğu yüzlerce yıllık tarihi ve kültürel birikimini geleceğe taşıyacak çalışmalara imza atan Yıldırım Belediyesi, geçmişin izlerini yansıtan yapıları aslına uygun olarak yenileyerek kalıcı eser haline dönüştürüyor. Yıldırım Belediyesi, projesi Anıtlar Kurulu tarafından onaylanan ve Selimzade Mahallesi'nde bulunan Cezeri Kasım Paşa Kültür Merkezi'nin restorasyon çalışmalarını tamamladı. Toplamda 330 metrekarelik bir alana sahip olan 2 katlı ve avlulu yapı, restorasyon çalışmalarının tamamlanmasının ardından kültür merkezi olarak hizmet vereceği günü bekliyor. Şehrin tarihi ve kültürel eserlerini geleceğe taşıyacak çalışmalara imza atarak ilçede geçmişin izlerini yansıtan sivil mimari örneklerini canlandırdıklarını vurgulayan Yıldırım Belediye Başkanı İsmail Hakkı Edebali, "Tarihi ve kültürel değer taşıyan sivil mimari yapılarımız, restorasyon çalışmalarıyla yeniden kadim medeniyetimizin buluşma noktası haline gelerek şehrimizin yükselen değeri olacak. Ecdadımız modern şehirciliğin ve mimarinin temellerini 1400 yıl önce ilçemizde attı. Kadim medeniyetimizden bizlere miras kalan değerlere sahip çıkarak gelecek nesillere aktarmayı görev ve sorumluluklarımız arasında görüyoruz" dedi.

ZENGİN MİRAS

İlçedeki tarihi ve kültürel mirasın önemine değinen Başkan Edebali, "Osmanlı'nın beylikten devlete geçişine ve Cihan İmparatorluğu oluşuna tanıklık eden Yıldırım'da, askeri mimarinin ilk yansıması Balabanbey Kalesi'ne, sosyal mimarinin en önemli eserlerinden Yıldırım Külliyesi'ne, Osmanlı'nın ilk tıp fakültesi olan Darüşşifa'nın yanı sıra manevi hazinemiz Emirsultan Camii gibi önemli zenginliklere ev sahipliği yapıyoruz. Osmanlı'nın ilk kırsal mimari yapılarının yer aldığı ve UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Cumalıkızık ile Yeşil Külliyesi ve Yıldırım Külliyesi şehrimizin zenginliğidir. Yaptığımız tüm fiziki, sosyal ve kültürel çalışmalarımızla ecdadımızın mirasına sahip çıkıyoruz" diye konuştu.

STANDARTLAR YÜKSELİYOR

Modern ve güvenli yapılarla ilçe sakinlerinin yaşam standartlarını yükseltirken, tarihin izlerini yansıtan sivil mimari örneklerini de yeniden ayağa kaldırdıklarını dile getiren Başkan Edebali, "Modern şehircilik esaslarıyla ilçemizdeki yaşam standartlarını yükseltirken, kadim medeniyetimizin izlerini taşıyan sivil mimari yapılarımızın da yenilemelerini gerçekleştiriyoruz. Ayrıca tarihi kent merkezi yenileme projemizle de Karaağaç, Kurtoğlu, Yeşil, Meydancık, Hocataşkın ve Emirsultan mahallemizde toplam 43,58 hektarlık alan, hak ettiği konuma gelecek. Fiziki dönüşümün yanında mekânsal ve sosyal değişimi birlikte yürüterek gerçekleştireceğimiz dönüşüm sayesinde tarih şehri Yıldırım, Türkiye'nin yükselen değerlerinden biri konumuna gelecek" ifadelerini kullandı.