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Bir taşla 2 kuş; Teknofest ile güzellik fuarı aynı anda ve karşı karşıya Yeşilköy'de

Kozmetik, güzellik ve sağlık sektörünü tek çatı altında buluşturan CNR Beauty & Wellness Show İstanbul Fuarı, tüm hızıyla devam ediyor.

21.09.2019 11:25Bir taşla 2 kuş; Teknofest ile güzellik fuarı aynı anda ve karşı karşıya Yeşilköy'de

Katılımcılar ile ziyaretçilerin yoğun ilgi gösterdiği fuarda dünya kişisel bakım ve kozmetik sektörü bir arada. Son teknolojik ürünlerin sergilendiği fuarda gençlik, güzellik ve zayıflamaya dair uygulamalar ziyaretçilerin ilgisini çekiyor. Fuar 22 Eylül Pazar güne kadar ziyaretçilerini ağırlamaya devam edecek.

Teknofest etkinliği ile karşılıklı komşu olan fuarımız CNR Expo İstanbul Fuar Merkezi'nde gerçekleşiyor. Bir ekip görevlendirmeniz ve telefon numaramı paylaşmanız halinde en iyi görüntü ve şovları kaydetmeleri konusunda özel olarak ilgilenmek isterim.


İstanbul, Güncel

Kaynak: Bültenler

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