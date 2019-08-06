Haberler» Güncel» Haber

Bir ton 400 kiloluk kurbanlık ilgi görüyor

Kütahya'da Canlı Hayvan Pazarı'nda satışa sunulan 1 ton 400 kilogram ağırlığındaki kurbanlık ilgi görüyor.

06.08.2019 11:18 Bir ton 400 kiloluk kurbanlık ilgi görüyor
Kütahya'da Canlı Hayvan Pazarı'nda satışa sunulan 1 ton 400 kilogram ağırlığındaki kurbanlık ilgi görüyor.

Enne köyünden besici Ali Mercan'ın kurban pazarına getirdiği tosuna şimdiye kadar alıcı çıkmadı.

Mercan, yaptığı açıklamada, tosunun ağırlığı ve cüssesi nedeniyle ilgi odağı olduğunu söyledi.

Tosuna şimdiye kadar özel olarak baktığını belirten Mercan, "2,5 yıldır özel olarak bakıp besliyorum. Ağırlığı ve iriliğinden dolayı pazara getirdik. Simentel cinsi ve Soykan ismini verdiğimiz tosunla herkes ilgileniyor. Onunla fotoğraf çektiriyorlar. Fiyatı 25 bin lira. Alıcı bekliyoruz" diye konuştu.

Bu arada, Canlı Hayvan Pazarı'nın açılış töreni sonrası üreticileri ziyaret eden Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, son 3 yıldır pazarın en büyük kurbanlığını yetiştirip satışa sunan Ali Mercan'ı tebrik etti. - KÜTAHYA

Kütahya, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
12:16   Akdeniz'de kurban satış ve kesim yerleri hazırlandı
12:16   BURSA'DA ORMAN YANGININDA 30 HEKTAR ALAN YANDI-1
12:16   Yusuf Yazıcı Lille'de
12:16   Manisa'da YKS'de ilk bine giren öğrenciler ödüllendirildi
12:15   Vali Epcim, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü'nde kurum personelinden çalışmaları hakkında bilgi aldı
12:15   YKS tercih sonuçları açıklandı
12:15   Trump Venezuela'nın ABD'deki varlıklarını dondurdu