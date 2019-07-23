Bir ton fındık parasına kurbanlık

Kurban Bayramı'nın yaklaşmasıyla birlikte kurbanlık hayvanlar satışa çıkartılırken fiyatları 20 bin liraya kadar yükselen büyükbaş hayvanlar dikkat çekiyor.



Kurban Bayramı'nın yaklaşmasıyla birlikte besiciler, hayvanlarını satışa çıkartmaya başladı. Yaklaşık 7 bin TL'den başlayıp, 30 bin TL'ye kadar ulaşan kurbanlıklar, ibadetlerini gerçekleştirmek isteyenlerin bütçelerine göre ayrılıyor. Karadeniz Bölgesi'nin en önemli geçim kaynağı olan fındığın fiyatına göre düşünüldüğünde hayvan satıcılar, neredeyse orta boydaki büyükbaş hayvanları bir ton fındık fiyatıyla eş değer olarak satıyor. Fındığın serbest piyasada 13-14 TL arasında işlem görmesi, bir ton fındık fiyatına ortalamanın üzerinde büyükbaş hayvan alabiliyor. Sayılı günlerin kaldığı bayram öncesi vatandaşlar, satışların gerçekleştiği alanlara gelerek kurbanlıklarını seçiyor.



"En düşük hayvanların fiyatı 6 ile 9 bin arasında değişiyor"



Ordu'nun Altınordu ilçesinde kurbanlık hayvan besiciliği ve satışını yapan Kani Ergün, "Bizim elimizdeki kurbanlık hayvanlar 150 ile 450 kilogram arasında dönüyor. Biz Karadeniz'de fındığa dayalı üretim yaptığımızdan dolayı, arkamızda bulunan büyükbaş hayvan neredeyse bir ton fındık parasına denk geliyor. Bu şekilde olan hayvanları da 7 kişi birleşip ortaklaşa kesiyor. En düşük hayvanlarımızda 6 bin ile 9 bin lira arasında değişiyor" dedi.



Ergün ayrıca, şimdiye bu yılki Kurban Bayramı için kadar yaklaşık 50 adet büyükbaş hayvan satışı yaptığını da sözlerine ekledi.



"1 ton fındığa bir tosun alınıyor"



Kurbanlık almaya gelen Recai Şener de piyasanın biraz pahalı olduğunu ifade ederek, "Bir ton fındık fiyatına bir tosun zor alınıyor. Hesabımızı kitabımızı ona göre yaptık ama 3 kişilik bir hisse alabildik. Fiyatta anlaştık, hisse alacağız. Hisse fiyatı bin 750 liraydı ama, biz bin 650 liraya pazarlık yaptık" şeklinde konuştu. - ORDU

Kaynak: İHA