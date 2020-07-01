Bir tonluk "Boncuk" geldiği gibi satıldı

Bayrama bir ay gibi bir zaman kala hayvan pazarlarına kurbanlıklar geldi.

Bir tonluk
01.07.2020 15:02 | Son Güncelleme: 01.07.2020 15:50
Bayrama bir ay gibi bir zaman kala hayvan pazarlarına kurbanlıklar geldi. Erzurum'un Karayazı ilçesinden Bursa'nın İnegöl ilçesinde getirilen 1 ton 100 kilo ağırlığındaki Boncuk isimli tosun geldiği gibi satıldı. Fiyatı ise bir otomobil değerinde.

31 Temmuz 2020 tarihinde idrak edeceğimiz kurban bayramına tam bir ay kaldı. Her yıl olduğu gibi bu sene de Türkiye'nin farklı noktalarında İnegöl'e kurbanlıklar satış için getirildi. Yeni kurulmasına rağmen pazarın en çok dikkat çeken gözdesi Boncuk isimli tosun oldu. 1 ton 100 kilo ağırlığındaki tosun Erzurum'un Karayazı ilçesinden getirildi. Geldiği gün Boncuk 25 bin TL'ye satıldı. Kurban satıcısı Maruf Sürmeli, "Erzurum'dan geliyorum 26 baş hayvan getirdik. Hayvanların içerisinde boncuk 1 ton 100 kilo ağırlığında. Geldiğimiz gibi alıcısı çıktı. 25 Bin TL'ye sattık. İnşallah diğer hayvanlarımızı da satıp memleketimize döneriz. Fiyatlar geçen seneye göre biraz yüksek. Düveler 7 bin TL'den başlıyor ve 13 bin TL'ye kadar çıkıyor. Virüs sebebiyle bizler de sağlığımıza dikkat ediyoruz, maskelerimizi takıyoruz, el sıkışma yerine pazarlığı çubuklarla yapıyoruz" dedi. - BURSA

Kaynak: İHA

Etiketler: Karayazı, Erzurum, Bursa, Güncel, Haber
Haberler››Güncel››Bir tonluk 'Boncuk' geldiği gibi satıldı - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

00:58: Son dakika güncel: Adıyaman'da, şarampole devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı - Haber 00:57: Kocaeli'de bir evde çıkan yangın kontrol altına alındı - Haber 00:53: Son ankette DEVA Partisi sürprizi! Ali Babacan oylarını ikiye katladı - Haberler 00:50: Tunceli'de vaka sayısı artınca Valilik uyarı yaptı - Haber 00:50: Kapkaççı: Bizim gibi adamı yakaladınız iyi oldu - Haber 00:41: Kocaeli'de araçtan kapkaçla para çalan 6 zanlı tutuklandı - Haber 00:14: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Başbakanı Merkel ile görüştü - Haber 00:08: KKTC'de 75 gün sonra ilk koronavirüs vakası tespit edildi - Haber 21:17: ABD'de protestocuların özerk bölge ilan ettiği şehre polis müdahalesi geldi - Haberler 17:37: Hamile eşi tarafından eve alınmayan şahıs, iki saatte iki binaya çıkıp intihar girişiminde bulundu - Haberler