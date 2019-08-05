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Bir tonluk "Paşa" alıcısını bekliyor

Batman'da 20 bin liradan satışa çıkarılan 1 ton 50 kilogramlık boğa alıcısını bekliyor.

05.08.2019 13:24 Bir tonluk
Batman'da 20 bin liradan satışa çıkarılan 1 ton 50 kilogramlık boğa alıcısını bekliyor.

Kurban Bayramı'nın yaklaşması dolayısıyla hayvan pazarlarında hareketlilik devam ederken, besiciler de çiftliklerinde büyük emekle yetiştirdikleri kurbanlıkları görücüye çıkardı.

Batman merkeze bağlı İkiztepe köyünde yaşayan besici İdris Aydın, "Paşa" ismini verdiği 1 ton 50 kilogramlık simental cinsi boğayı 20 bin liradan satışa sundu.
Yaklaşık 20 aydır özenle beslediği boğayı satışa sunduğunu dile getiren Aydın, kurbanlık hayvan fiyatlarının geçen yılla aynı olduğunu kaydetti.

Kurban Bayramı, Batman, Aydın, Güncel

Kaynak: AA

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