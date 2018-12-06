Bir Toplum Çocukları Ne Kadar Koruyorsa İstikbali O Kadar Parlaktır"

Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç
, "Bir toplum çocuğuna ve yaşlısına ne kadar önem veriyorsa o kadar medenidir." dedi.
Malkoç, Kamu Denetçiliği Kurumu, Birleşmiş Milletler
Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) ve bazı STK
'lar iş birliğinde bir otelde düzenlenen "Sığınmacı, Mülteci, Göçmen Çocuklar ve KDK'ya Erişim" konulu toplantıda konuştu.
Malkoç, KDK'nın genç bir kurum olmasına rağmen geniş bir faaliyet alanının bulunduğuna dikkati çekti.
Kurumun sadece yasal sorumluluğu yerine getirme bilinciyle değil, vicdani ve ahlaki olarak da vatandaşların sorunlarına çözüm bulmaya yönelik gayret sarf ettiğini vurgulayan Malkoç, KDK'nın görevleri arasında, hukukun üstünlüğünün temin edilmesi, kamu hizmet kalitesinin artırılması ve hak arama kültürünün yaygınlaşması unsurlarının yer aldığını belirtti.
KDK olarak kadına ve çocuğa karşı şiddet konusuna hassasiyet gösterdiklerini belirten Malkoç, şu ifadeleri kullandı:
"Bir toplum çocuğuna ve yaşlısına ne kadar önem veriyorsa o kadar medenidir. Bir toplum büyüklerine, yaşlısına hürmet gösteriyor, çocukları ne kadar koruyorsa, eğitiyorsa geleceği, istikbali o kadar parlaktır. Bu konuda çok sayıda toplantı yaptık. Eğitim ortamı da dahil şiddetin önlenmesine, çocuk tesliminde hak ihlallerine kadar birçok konuya hassasiyetle yaklaşarak bu alanlarda çeşitli faaliyetler gerçekleştirdik. Bu faaliyetlerin etkinliğini 2019 yılında da artırarak devam ettireceğiz."
Malkoç, son yıllarda dünyada yaşanan savaşlar ve iç karışıklıklar nedeniyle en büyük mağduriyeti kadın ve çocukların yaşadığını vurguladı.
Mazluma yardım etmenin bir insan için en büyük mutluluk kaynağı olduğunu dile getiren Malkoç, son yıllarda dünyada yaşanan savaşların ortaya çıkardığı mağduriyeti en çok kadın ve çocukların yaşadığını kaydetti. Türkiye
'nin Suriye
'deki zulümden kaçarak 3,5 milyon insana kucak açtığını bunların arasında çok sayıda çocuğun bulunduğunu aktaran Malkoç, şunları söyledi:
"Biz de KDK olarak elimizden geldiği kadar bunlara ağırlık veriyoruz. Türkiye'deki Suriyeliler ile ilgili özel bir rapor hazırladık burada kadın ve çocuklara özel bir yer verdik. Sadece bugün yapılan hizmet değil bunlar yarın 5 milyon olacaklar giderken nelere dikkat edilmesi gerekiyor, bunları detaylı olarak burada işledik."
"Bizi harekete geçirecek olan sizlerin müracaatlarıdır"
Malkoç, KDK'nın çocuk hakları konusunda sivil toplum kuruluşları ile ortak çalışmalar yürütmekten memnuniyet duyduklarını bildirdi.
Toplumda yaşanan aksaklıkların ve eksikliklerin takipçisi olan STK'lardan yapılan müracaatları dikkatle incelediklerini anlatan Malkoç, şunları kaydetti:
"Bizi harekete geçirecek olan sizlerin müracaatlarıdır. Sizler eksiklikleri, noksanlıkları mutlaka bize intikal ettirin. Biz de elimizden geldiği kadar bu konulara ağırlık vermeye çalışıyoruz. En son öğretmenler günü münasebetiyle bize Suriyeli çocuklardan çok şikayet gelen bir okulu ziyaret ettik ve bu son derece iyi oldu."
KDK faaliyetlerinin TBMM'de ele alınmasının önemine de dikkat çeken Malkoç, kurumun raporlarının TBMM'ye verildiğini ve faaliyetlerin TBMM'de konuşulmasının ülke açısından son derece önemli olduğunu vurguladı.
06 Aralık 2018 Perşembe 13:40